Gabriela Plasencia de la Mora se dedica a cuidar su hogar y es integrante del Patronato del Colegio Palmares. Le llena de inspiración conocer las historias de éxito de niñas, adolescentes y mujeres que han hecho realidad sus sueños y aspiraciones.

En Palmares cada niña representa esperanza, talento y la posibilidad de un futuro distinto lleno de posibilidades. Admira y reconoce a las mujeres que con apoyo o sin él, se levantan cada día decididas a sacar adelante a sus hijos.

Gabriela Plasencia, sueños y aspiraciones por la educación. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

A las que no se rinden, a las que trabajan con valentía, a las que apuestan por la educación como el mayor legado para sus hijos, como tantas madres que inspiran nuestra labor en Palmares

Para ella, la clave del éxito es el compromiso y trabajo en equipo del Patronato, pero es la generosidad de los empresarios, empresarias, mujeres y hombres los que hacen realidad ese proyecto, sin su confianza y apoyo esa misión educativa no sería posible. “Invierte en la educación y cambiarás al mundo”. Nos invita a sumarnos a ese gran proyecto llamado Palmares. Considera que apoyar la educación de una niña es más que un donativo: es cam biar su historia y fortalecer su futuro, el de su familia y de México.

MR