Gabriela Plasencia de la Mora se dedica a cuidar su hogar y es integrante del Patronato del Colegio Palmares. Le llena de inspiración conocer las historias de éxito de niñas, adolescentes y mujeres que han hecho realidad sus sueños y aspiraciones.En Palmares cada niña representa esperanza, talento y la posibilidad de un futuro distinto lleno de posibilidades. Admira y reconoce a las mujeres que con apoyo o sin él, se levantan cada día decididas a sacar adelante a sus hijos.A las que no se rinden, a las que trabajan con valentía, a las que apuestan por la educación como el mayor legado para sus hijos, como tantas madres que inspiran nuestra labor en PalmaresPara ella, la clave del éxito es el compromiso y trabajo en equipo del Patronato, pero es la generosidad de los empresarios, empresarias, mujeres y hombres los que hacen realidad ese proyecto, sin su confianza y apoyo esa misión educativa no sería posible. “Invierte en la educación y cambiarás al mundo”. Nos invita a sumarnos a ese gran proyecto llamado Palmares. Considera que apoyar la educación de una niña es más que un donativo: es cam biar su historia y fortalecer su futuro, el de su familia y de México. MR