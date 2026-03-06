Su sueño profesional es “ser un referente nacional, formar con mi equipo de trabajo una clí nica de Acretismo Placentario, así como acompañar y ayudar a las mujeres en todas las etapas para que sean su mejor versión sintiéndose siempre bien”.

Su mayor reto que ha enfrentado en el rubro de la medicina como mujer es que apesar de los avances y el paso de los años, aún existen muchos estereotipos de género y muy poca o nula política de conciliación, situación que se ve reflejada en el sector salud.

Melissa Bravo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Aunque las mujeres forman más del 60% de los trabajadores en el rubro, la participación en puestos directivos o de liderazgo es mínima. Destaca la importancia de cuidarse, ya que muchos de los casos que se le presentan están relacionados con la alimentación, el sedenta rismo y los malos hábitos como fumar o tomar alcohol.

Su siguiente proyecto es la clínica de Acretismo Placentario, y continuar con sus consultas (Luis Pérez Verdía 313).

Entre las actividades que la hacen sentir femenina está cuidar su cuerpo, su mente, amor propio y la felicidad de ser quien soy para transmitir a todos los que la rodean su esencia.

Melissa Bravo

Facebook: Dra. Melissa Bravo-Ginecologa Obstetra

Instagram: @gine.melissa_bravo

JG