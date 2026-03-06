Karla Yesenia Ávila Cuevas es empresaria, escritora y modelo. Actualmente está escribiendo la segunda edición de su libro, Corazón de una Mexicana, que también es el nombre de su empresa.

En entrevista para Gente Bien nos cuenta que Corazón de una Mexicana, se está expandiendo con los diseños de souvenirs pintados y hechos a mano, ahorita están trabajando en colecciones nuevas, más personalizadas para cada Estado de la República y que todos tengan sus pines, llaveros e imanes.

Le apasiona escribir y crear, a veces despierta con una idea o un sueño y su cabeza no para, em pieza a imaginar cómo sí puede perfeccionarlo y materializarlo, eso en lo personal a ella le motiva e inspira mucho. También nos confiesa que admira a la actriz de cine e inventora austriaca, Hedy Lamarr.

Cree firmemente que la constancia y no darse por vencida son la clave del éxito, que le han funcionado en todo lo que emprende. Sobre el Día Internacional de la Mujer nos dice que hoy en día nos estamos reinventando constante mente, vivimos una evolución por la que siempre estuvimos luchando, el reconocimiento es un motor, muchas están haciendo justicia a sus generaciones pasadas, co mo mujeres jamás debemos olvidar que somos el pilar de nuestro hogar y el corazón de este planeta.

Karla Ávila para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

“ Lo estás haciendo increíble, eres valiosa y mereces respeto por ser una mujer valiente, jamás lo olvides”.

Nos invita apoyar a la mujer en su trabajo, em prendimiento, carrera profesional o reconocerla por ser madre en sus tareas del hogar, a veces damos por hecho que es una tarea fácil y nos exigimos de más.

El día a día es diferente para cada una de nosotras y es bonito a veces tener una red de contención donde no te sientas juzgada.

Instagram: @corazondeunamexicana / @karlaavilacuevas

