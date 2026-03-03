Con su empresa, Karla Arroyo PR, tiene varios proyectos en puerta como Akamba, Ricky Martin, Ricardo Montaner, obras y conciertos en el Teatro Diana, entre ellos, Julieta Venegas, Juanes, etc.

Obras en el Teatro Galerías como La obra que sale mal, eventos en la Plaza de Toros; Arena Guada lajara y Auditorio Telmex por anunciar. Siempre activa y con una gran sonrisa, a Karla le inspira su trabajo porque le da la oportunidad de poder regalar unas horas de diversión a las personas y lograr que olviden sus problemas por un rato; le inspira conectar y ayudar a personas a potencializar su evento o marca.

Karla Arroyo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / F. Martínez

Admira a todo aquel que se supera a pesar de sus problemas o debilidades. Para ella una clave importante del éxito es ser congruente con lo que es, lo que piensa, lo que dice y hace.

En este Día Internacional de la Mujer afirma que nosotras tenemos la capacidad de superar cualquier dificultad u obstáculo, pero que nuestro papel de ser mujer no compite con nadie, ni en género, status o edad: “Nuestra fuerza es ser nosotros mismos”.

Tik Tok: @_karlaarroyopr

Instagram: @Karlaarroyopr

