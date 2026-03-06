La práctica artística le invita todos los días a Ana Paula Santana a observar y escuchar con más atención, con más detenimiento. Desde ahí, casi todo puede detonar una idea: la naturaleza, dos personas hablando, un programa de radio, una canción, una imagen, una frase en un libro.

Le interesan los cruces de discursos, por ejemplo, le gusta combinar teoría de física con poesía o la letra de una canción con lo que escuchó ese día en las noticias. Estos cruces son territorios que expanden su imaginación y le permiten pensar más ampliamente el mundo y el sonido.

Ana Paula Santana: Territorios de imaginación y arte sonoro. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Actualmente tiene una exhibición en Palma Galería y está trabajando en un proyecto a largo plazo con la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pero su proyecto más importante es recibir a su primer hijo, tiene seis meses de embarazo. Admira a sus amigas, quienes le enseñaron a hacer camino en el arte sonoro, disciplina en la que antes había muy pocas de mujeres involucradas.

Y últimamente tiene una renovada e inmensa admiración por todas las madres y mujeres gestantes. Para ella el éxito es amar lo que hace todos los días y tener la necesidad de hacerlo porque ese trabajo te lleva a sentir armonía con el mundo.

Últimamente ha reflexionado sobre ser una mujer independiente, que trabaja y también desempeña el papel de madre. Ha pensado en cómo, antes, teníamos una red de apoyo entre mujeres: abuelas, vecinas, hermanas que se apoyaban en las labores domésticas.

En lo contemporáneo, en una sociedad individualizada, esa red de apoyo se ha difuminado. Ya no estamos en casa haciendo comuni dad entre nosotras, ahora estamos trabajando donde queremos trabajar. Desde estos logros y con mucho ánimo de que sigamos nuestro camino hacia la igualdad de género se pregunta: ¿Qué nuevas formas de redes de apoyo podríamos establecer las mujeres?

Aprovecha este espacio para felicitar a todas las mujeres y enviar un abrazo sororo con mucho amor. Y también para hacer una invitación a su más reciente solo show Una Palabra se asienta en el paisaje, que se encuentra abierto en Palma Galería hasta el 18 de abril.

