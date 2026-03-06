Blanca Estela Tapia García es licencia da en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, quien actualmente es directora general de Promo city: Conecta Publicidad.

Su objetivo principal en su labor de hoy en día es posicionar la empresa a nivel nacional e internacional.

Sus siguientes metas es consolidar Promocity: Conecta Publicidad como una empresa líder a nivel internacional, y lograr apoyar a otras empresas para que conecten con sus clientes.

Blanca Estela Tapia para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Resalta que la evolución de la empresa debe ir de la mano con el crecimiento económico del equipo de trabajo que la sustenta y acompaña.

Para las mujeres jaliscienses ofrece un poderoso mensaje en este Día Internacional de la Mujer, y expresa “que siempre confíen en su instinto. A veces pensamos demasiado las cosas y, si no tomamos una determinación y cometemos errores, no se apreciará un crecimiento real a nivel personal y en la estructura de la empresa.

El que no intenta no gana. Nos dijeron por mucho tiempo que no podíamos y, hoy que la mujer está presente en cada espacio de cualquier nivel, nos damos cuenta del enorme potencial que existe dentro de cada una de nosotras. Hay que creer en uno mismo”.

