Actualmente está enfocada 100% en la creación de contenido para marcas, desarrollando campañas creativas tanto a nivel nacional como internacional. Es un proyecto que le apasiona profundamente porque la creatividad y la comunicación siempre han sido la base de su trayectoria.

También es fundadora de la marca mexicana de calzado para dama @marialunamx, un proyecto que nace de su amor por la moda y el diseño. La moda siempre ha sido una fuente de inspiración para ella, no solo como tendencia, sino como una forma de expresión. Lo más bonito es que convertirse en creadora de contenido fue algo que se dio de manera muy natural.

Luisa Fernanda Caccia; Moda, creatividad y comunicación. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Con su marca de zapatos, amigas y marcas comenzaron a pedirle colaboraciones y videos. Cada vez que veía una edición creativa o diferente, quería aprender cómo hacerlo. Se enfocó en mejorar la edición y en hacer propuestas más originales y estratégicas. Poco a poco fue perfeccionando su estilo, hasta que comenzaron a contratarla incluso cuando ni siquiera tenía un Instagram personal como creadora de contenido.

Ahí entendió que cuando las marcas te buscan por quién eres y por lo que sabes hacer, es una señal clara. Decidió abrir su perfil y en menos de seis meses creció a más de 12 mil seguidores, logrando campañas increíbles tanto nacionales como internacionales.

Le inspira retar la creatividad y superar expectativas. Tomar una idea de marca y convertirla en algo inesperado, proponer formatos distintos y salir de lo tradicional. También se inspira profundamente con el hecho de que hoy puede crear contenido para marcas que realmente le gustan y se alinean con sus pasiones. Ha tenido la oportunidad de colaborar con marcas como Royal Caribbean, hoteles en Cartagena y Gran Vía, entre otras. Si de por sí le apasionan los viajes y la moda, que hoy formen parte de su trabajo es algo que valora muchísimo. Está viviendo algo que hace años solo imaginaba.

Admira profundamente a las mujeres que trabajan y construyen desde cero, también a su mamá. Nunca va a olvidar cuando su abuelo (qped) le dijo que ella tenía la creatividad y la alegría de su mamá, y muchísimas cualidades de su papá. Hoy entiende que es la mujer que es gracias a ellos, porque siempre la han impulsado a creer en ella misma y a saber que puede salir adelante ante cualquier obstáculo. Su confianza ha sido uno de los pilares más fuertes de su vida.

Ser distinta ha sido fundamental para su éxito. Es algo que la ha caracterizado y por lo que muchas marcas la han buscado, por la originalidad de su contenido. La autenticidad es su mayor fortaleza.

Su mensaje a las mujeres es que puedan rodearse de personas y entornos que nunca apaguen su luz. Ya sea su pareja, amistades, familia, equipo de trabajo o incluso las actividades que eligen hacer cada día, todo debe sumar a su crecimiento. Considera importante entender que nuestra energía es valiosa. Estar en un lugar donde nos minimicen, nos hagan dudar de quiénes somos o intenten opacar nuestro brillo, poco a poco perdemos fuerza. Y ninguna mujer debería vivir así.

Elegir espacios donde podamos ser nosotras mismas, donde nuestra ambición no incomode, donde nuestro éxito no moleste y donde nuestra voz sea respetada. La vida es demasiado corta para rodearnos de personas que no celebren nuestro crecimiento.

