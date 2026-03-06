Dafne Carolina Navarro Loza es gimnasta de trampolín de alto rendimiento e instructora de pilates Reformer y Mat de Culture Body. Su talento, esfuerzo y dedicación está encaminado en estos momentos a clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos.

Una de sus motivaciones es ser modelo para niños y niñas y hacerles saber que los sueños están para cumplirse, trabajando duro, teniendo en mente que todo se realiza “un día a la vez”. Ha llegado lejos gracias al apoyo de su familia, especialmente de su mamá y su hermana, mujeres fuertes que han sabido salir adelante a pesar de cualquier adversidad. Considera que la clave del éxito es disfrutar lo que hace y estar en el momento presente siendo 1% mejor cada día que pasa.

Entre sus logros destaca ser la primera mexicana en competir en gimnasia de trampolín en Juegos Olímpicos. Ganó medalla de plata en trampolín femenino en los Juegos Panamericanos 2015, celebrados en Toronto, Canadá. También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2019 realizados en Lima, Perú. En 2018 ganó la medalla de bronce en el evento sincronizado femenino, junto a Melissa Flores, en el Campeonato Mundial de Gimnasia Trampolín 2018 en San Petersburgo, Rusia. Fue seleccionada para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con lo que se convirtió en la primera mexicana en competir en gimnasia de trampolín en unos Juegos Olímpicos.

En 2023 tuvo una lesión en la rodilla, sin embargo, logró un par de medallas de bronce, tanto en individual como en sincronizado acompañada de Mariola García en los Juegos Panamericanos de Santiago. Los clasificatorios de las Olimpiadas en París del año 2024 significaron más competencias, por lo que en febrero de 2024 participó en la Copa del Mundo de Gimnasia de Trampolín en Bakú, Azerbaiyán. En 2025 participó en el Panamericano de Gimnasia de trampolín realizado en El Salvador.

Previo a las olimpiadas de Los Ángeles 2028, Dafne competirá en el ciclo olímpico para permitirle clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos y decidir si serán estos los últimos para ella, en caso de lograr su participación en la disciplina de gimnasia de trampolín.

Acerca del Día Internacional de la Mujer nos invita a que este 8 de marzo no solo celebramos ser mujeres, sino que celebramos nuestra fuerza, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de levantarnos, incluso cuando dudamos de nosotras mismas. Para ella, ser mujer es aprender a ser valiente en silencio, a luchar y a soñar sin pedir permiso. Que nunca nadie nos haga sentir pequeñas por querer ser grandes. Que sigamos ocupando espacios, rompiendo límites y apoyándonos entre nosotras.

Nos invita a seguirla en este camino rumbo a Los Angeles 2028 iniciando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe este 2026, buscando esa clasificación a Juegos Olímpicos de 2028. Encuéntrala en sus redes sociales como: @dafnenavarrol

MR