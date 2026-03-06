Lorena Paniagua ha encontrado en la joyería una forma de expresión que conecta con la esencia de las mujeres. Como diseñadora de joyería y directora creativa de Tierra Rossa, ha desarrollado un proyecto en el que la creatividad, la imagen y la experiencia de marca se unen para dar vida a piezas con intención. Su inspiración nace del “mundo tan complejo y hermoso de las mujeres”, una visión que ha sido clave en la identidad de la marca.

Lorena asegura que admira a todas las mujeres que hacen hasta lo imposible por cumplir sus metas y que luchan por ser mejores tanto en el ámbito laboral como en el personal. Esa admiración también se refleja en su propia filosofía de trabajo.

Lorena Paniagua, inspiración hecha joya. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Para ella, la clave de su crecimiento ha sido hacer lo que ama, ser constante y mantenerse en la búsqueda de un desarrollo no solo creativo, sino también personal. Bajo esa visión, ha construido una propuesta que va más allá de lo estético y busca conectar con cada mujer desde un lugar más profundo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, comparte un mensaje claro y significativo: nunca dejar de creer en la intuición ni en la capacidad de reinventarse. Para Lorena, ser mujer implica vivir muchas etapas, y cada una merece celebrarse con amor, respeto y orgullo. Además, considera que la sensibilidad y la fuerza son dos de las mayores cualidades de la mujer.

También destaca que detrás de cada pieza de Tierra Rossa hay una historia, una emoción y una intención: acompañar a la mujer en su día a día y recordarle su valor. Su deseo es que cada mujer que use sus joyas se sienta más segura, más conectada consigo misma y con su esencia.

MR