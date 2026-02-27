Las salas de cine tapatías tienen nueva programación y aquí puedes leer las historias de los estrenos de cine para elegir las de tu mayor interés para ver en la pantalla grande.

Scream 7

Este 2026 se celebran 30 años del estreno de Scream (1996), la cinta de terror dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson que iba a dejar una huella indeleble dentro del cine de género. Considerada como pieza indeleble del slasher fílmico, la saga estrena su séptimo filme con una importante novedad: Sidney Prescott (Neve Campbell) está de regreso para enfrentarse una vez más al implacable Ghostface.

Williamson asume por primera vez el rol de director dentro de la saga para contar la historia de Tatum (Isabel May), la hija de Sidney, quien ahora se convertirá en la obsesión del terrible asesino. Además de Campbell y May, en el elenco también participan Courteney Cox, Joel McHale, Matthew Lillard y Mckenna Grace.

Toma Nota

Courteney Cox en la única miembro del elenco que ha aparecido en todas las películas de la saga.

Es para ti si…

Eres fan incondicional de esta gran saga.

El agente secreto

Una vez más, el cine brasileño brilla en los Premios de la Academia, ahora con la aplaudida cinta El agente secreto de Kleber Mendonça Filho, un thriller político y de época que la logrado cuatro nominaciones al Oscar®: Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Actor (Wagner Moura) y Mejor Casting, categoría que se inaugura este año.

El relato cuenta la historia de un experto en tecnología que, en el Brasil de la década de 1970, se encuentra buscando un lugar donde pasar desapercibido por razones misteriosas. Es así que llega a Recife justo en la semana del Carnaval, pensando que podrá reunirse con su hijo, pero el peligro lo espera tras cada esquina.

Toma Nota

Este filme resultó multipremiado en el pasado Festival de Cannes, donde ganó el premio al Mejor Director (Mendonça Filho), Actor (Moura) y el premio del Jurado FIPRESCI.

Es para ti si…

Quieres ver una de las mejores películas latinoamericanas del último año.

Venganza

Omar Chaparro y Alejandro Speitzer son los protagonistas de esta propuesta mexicana de cine de acción que contiene las mejores secuencias de pelea mano a mano que hayas visto en una película nacional.

Un soldado de las fuerzas especiales detiene a un peligroso criminal; a manera de represalia, su esposa es asesinada, lo que lo emplaza en una peligrosa misión de venganza en la que no sólo está involucrada la delincuencia, sino también fuerzas poderosas dentro del ejército mexicano.

Toma Nota

La cinta contó con la colaboración de coordinadores de acción que han participado en sagas como John Wick.

Es para ti si…

Sientes curiosidad por ver esta propuesta del cine nacional.

Nuremberg: El juicio del siglo

Estrenada en el Festival de San Sebastián y ganadora del premio del público en Heartland, Nuremberg: El juicio del siglo es un intenso drama histórico dirigido por James Vanderbilt, guionista de Zodiaco, El sorprendente Hombre Araña y las más recientes cintas de la saga Scream.

En la víspera de los juicios de Nuremberg, un psiquiatra tiene la tarea de evaluar a los líderes nazis; su tarea lo lleva a obsesionarse con entender la naturaleza del mal que ha llevado a esos hombres a justificar los peores crímenes de la humanidad.

Toma Nota

En el reparto participan Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon Leo Woodall, John Slattery, Richard E. Grant y Colin Hanks.

Es para ti si…

Estás buscando un potente drama inspirado en hechos reales.

Solo necesitas matar

En 2014 se estrenó Al filo del mañana, una estupenda película de acción y ciencia ficción protagonizada por Tom Cruise. Aquel filme fue la adaptación de la novela ligera All You Need is Kill de Hiroshi Sakurazaka. Pues bien, una nueva adaptación de ese relato llega a la pantalla grande, pero ahora en formato animado.

Esta producción japonesa cuenta la historia de una mujer que, durante una invasión alienígena, queda atrapada en un bucle temporal. Al cruzar caminos con un hombre que está atrapada en el mismo bucle, comenzará su plan para tratar de escapar de ese ciclo interminable.

Toma Nota

La cinta se estrenó el año pasado en el marco de Annecy, el festival de cine animado más importante del mundo.

Es para ti si…

Quieres ver una aplaudida pieza de anime que te recordará la gran tradición de historias de ciencia ficción que nos ha dado la animación japonesa.

Tumorrou

“Una compañía juvenil de teatro amateur se prepara para representar a México en un festival internacional en Canadá. Pero la noche antes de su partida, las tensiones contenidas estallan y el grupo comienza a fracturarse cuando emergen conflictos personales y heridas no resueltas”, señala la sinopsis oficial de este drama juvenil de factura nacional.

Toma Nota

La cinta es una producción jalisciense que llega impulsada por la misma distribuidora del reciente éxito Bendito Corazón.

Es para ti si…

Quieres saber lo que el cine local propone en esta ocasión.

La Raya

Estrenada dentro de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, esta película de Yolanda Cruz cuenta la historia de una comunidad oaxaqueña donde ocurre algo insólito: Un refrigerador aparece de la nada, así que dos chicos intentarán venderlo; sin embargo, ese aparato parece tener cualidades casi místicas e inexplicables. La Raya es una pieza que mezcla el drama rural y la fantasía para hablar de problemáticas sociales tangibles.

Toma Nota

El reparto incluye sólidas actuaciones de Mónica del Carmen y José Salof.

Es para ti si…

Te intriga esta singular y diferente propuesta de cine mexicano.

Oasis: Supersonic

A 10 años del estreno de este documental que repasa la vida, obra y legado de Oasis, la cinta vuelve a los cines, dándonos una nueva oportunidad de disfrutar de esta premiada pieza llena de música. Si eres melómano y fan de los hermanos Gallagher, es de cita obligada.

Toma Nota

En su momento, este documental estuvo nominado a los British Independent Film Awards.

Es para ti si…

Te sabes todas las canciones de Oasis.

