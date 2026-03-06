Erika Haro García es cirujana plástica y reconstructiva, quien está por iniciar un proyecto de colaboración con otras especialidades médicas para ofrecer un espacio físico a los pacientes que les permita recibir una medicina más integrativa, humana, funcional, emocional y psicológica.

El propósito es brindar resultados para mejorar todos los aspectos de su vida “mente sana en cuerpo sano y bello”. Se inclinó por la cirugía plástica porque cuando estaba estudiando le encantaba la parte quirúrgica, pues lo que más le apasiona es transformar un cuerpo.

Erika Haro para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Lo que más le gusta de su profesión es “ver esa transformación no solo física, sino a nivel emocional en la vida de mis pacientes. Acompañarlas en este proceso de brindarles mayor seguridad y mejorar su autoestima. Su percepción física es mi mayor inspiración porque no solo cambiamos o mejoramos cuerpos, también transformamos vidas”.

La doctora Haro realiza cualquier cirugía estética y reconstructiva de cara y cuerpo, desde rejuvenecimiento facial, párpados y nariz, ya sea por cuestión estética, funcional o traumática; los corporales como una reducción de senos,una reconstrucción por cáncer de mama hasta lipoesculturas. Siempre realiza una consulta de valoración previa a la cirugía para valorar antecedentes médicos, riesgos personales y expectativas del paciente, si no son compatibles con la seguridad del mismo se le dan opciones anteponiendo su salud.

Su sueño profesional es “hacer que esta semilla de proyecto que iniciamos ahora, de modelo wellness, podamos replicarlo como marca a nivel nacional”. Agrega que “ser parte del ámbito médico para las mujeres es un reto, ya que es un mundo donde predominan más los hombres, al igual que ellos también las mujeres nos tenemos que esforzar, y cuando tenemos un sueño hay que tener disciplina, trabajar y esforzarnos para cumplirlo”. Su mensaje para este 8 de Marzo es: “Las mujeres tenemos una energía creadora en todos sentidos, así que nunca dejen sus sueños, porque todos se pueden cumplir con perseverancia y disciplina, y ayudándonos entre nosotras somos más fuertes.

Recuerden que la belleza va más allá de lo que vemos por fuera, una mujer que brilla con luz propia desde su feminidad y su amor propio siempre será hermosa ante los ojos de cualquiera”.

ERIKA HARO

Web: erikaharo.mx

Instagram: @dra.erikaharo