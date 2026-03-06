Jimena Rivas y Alejandra Acevedo tienen un estudio de estimulación creativa para niños en Andares, el cual busca despertar en ellos la magia de la creatividad y lo increíble que es crear con autenticidad. En ARTLAB no creen en los errores, sino que toda creación de los niños comparte un poquito de lo que hay dentro de ellos, y juntos construir todo lo que su imaginación crea.

Su equipo está capacitado para ser el puente que une todo lo que hay dentro de la cabeza de un niño y, en con junto, buscan las herramientas para crear desde acciones, pistas de carreras, casas de muñecas, slime y mucho más.

Dentro del salón hay magia; la imaginación de los niños no tiene límites. Les inspira ver la emoción con la que los niños llegan al estudio, con la ilusión de descubrir qué van a crear y cómo intentan transmitir lo que hay dentro de sus cabecitas.

Poco a poco descubren que aquí no hay reglas que limiten su imaginación; muchos entran esperando instrucciones y se van entendiendo que el verdadero reto es confiar en su propia creatividad.

Con el tiempo, ver cómo despiertan su imaginación, se atreven a crear sin miedo y fortalecen su seguridad es lo que más les mueve a seguir haciendo lo que aman. Admiran profundamente a todas las mujeres que han emprendido, porque saben lo difícil que es iniciar y sostener un negocio.

Jimena Rivas & Alejandra Acevedo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Saben que la etapa de emprender es retadora, exige valentía, constancia y mucha fe, y les llena de orgullo ver a mujeres que han logrado llevar sus proyectos y emprendimientos a otro nivel.

Admiran mucho a sus familias, porque siempre han creído en ellas, las han impulsado a ser su mejor versión y las han enseñado a confiar en sus sueños. Para ellas, la clave del éxito está en la pasión, en ser auténticas y en creer en sus sueños.

Eso que les enseñan a los niños en sus clases lo aplican también en su vida, ya que creen firmemente que todos somos únicos y que en cada uno de nosotros hay algo especial.

Comparten su amor por crear, por soñar, pero sobre todo por SER. Son dos mujeres apasionadas por crear cosas únicas, divertidas y llenas de color. Más allá de la estética o de la técnica, en sus clases buscan crear con autenticidad, y eso las ha hecho diferentes y les ha permitido crecer.

Les encantaría que todos los niños del mundo conocieran la magia que hay detrás de ser creativos, porque eso hará que su autoestima crezca y se fortalezca todos los días. Que no copien dibujos, que cierren los ojos, que imaginen y que confíen en que ahí está la verdadera magia.

Saben que no todos pueden venir a su taller, por eso decidieron emprender un nuevo proyecto, juntas escribieron un libro titulado Ser niño en casa, el cual invita a los niños a crear con lo que hay en su casa, a dejar de encender pantallas y comenzar a encender su imaginación, para descubrir la magia de SER NIÑO.

Jimena Rivas & Alejandra Acevedo

Instagram: @artlabgdl

Tik Tok: @artlabgd