Ana Mendoza Camacho es publirrelacionista y actual presidenta de la Asociación de Profesionales en Relaciones Públicas de Occidente A.C. (RELAPO). Colabora como aliada estratégica en diversas cuentas con EFYKA, agencia de relaciones públicas y marketing especializada en los sectores educativo, inmobiliario y hospitalario.

De manera independiente, asesora y acompaña a marcas empresariales y personales en la construcción de su posicionamiento, reputación y proyección estratégica. Con más de 25 años de trayectoria en el medio, su objetivo como presidenta de la RELAPO es “seguir apoyando y propiciando la profesionalización de las relaciones públicas desde la capacitación y actualización del conocimiento formal”.

Ana Mendoza para la edición: Mujeres que inspiran, GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

También “sumar personalidades a la comunidad de socios que sean ejemplo y den testimonios de las relaciones públicas ejercidas de una manera ética y profesional”. Explica que las relaciones públicas hoy y siempre ha sido una profesión necesaria para cualquier empresa, marca o profesionista. “Lamentablemente es una profesión mal entendida en muchos casos y hay personas que trabajan las RRPP sin tener licenciatura”, ni posgrados especializantes. Considera de la clave del éxito en las relaciones públicas es tener una imagen y reputación propia antes de ser vocero de una marca, es una profesión que exige autoconocimiento, sana gestión emocional porque se trabaja con el ser humano, y es indispensable tener conocimiento, habilidades sociales y de comunicación asertiva, una mentalidad estratégica, y tener como “regla de oro conseguir el ganar-ganar en cualquier transacción”.

Sus siguientes metas son continuar posicionando y ejerciendo las relaciones públicas con pasión apoyando su profesionalización y estudio desde CIIND, asesorar desde su experiencia, y como “filosofía de vida estar en modo positivo y de gratitud, privilegiando la paz y la tranquilidad” de sus días, vivir con fe en Dios, teniendo a su familia y amigos cerca. Resalta además que las relaciones públicas son una función directiva dentro de cualquier organización; no se improvisan. Requieren formación académica, visión estratégica y experiencia para impactar en la reputación, posicionamiento y liderazgo.

Un experto en relaciones públicas tiene una misión clara: visibilizar, comunicar, conectar, vincular, posicionar y gestionar. Su mensaje por el Día Internacional de la Mujer es “hagamos frente común y tomemos conciencia de que tenemos que educar diferente. Educar con la certeza de que el hombre y la mujer valemos exactamente lo mismo en nuestra calidad de seres humanos.

Las diferencias de género nos enriquecen porque somos necesariamente complementarios. Seamos fuertes, unidas, amorosas con nosotras mismas y con las demás, seamos responsables de decirle al mundo como queremos que nos trate. La tolerancia al maltrato debe de ser de cero. En lo esencial unidad, en lo opinable libertad, pero en todo amor”.