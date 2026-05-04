Mon Laferte: El arte del dolor con Femme Fatale Tour 2026

Mon Laferte es poderosa. Su nostalgia estalla en cada palabra, en cada gesto, en ella. La cita fue fue en el Auditorio Telmex y a los alrededores se veían llegar algunas novias, sus fans vistiendo de blanco, portando una banda con el nombre de la gira o representándola en algunos de sus atuendos únicos. Se ven en ella, la ven a ella. Largas filas y por fin, el jueves 30 abril dan las 9:00 pm para estar presente en esta esperada gira Femme Fatale Tour 2026, lleno de sorpresas,canciones, recuerdos y una propuesta musical con toques de jazz.

Esta escena llena de melancolía da comienzo al concierto / FOTO: CORTESÍA OCESA

Unas letras de color rojo en gran formato cubren el fondo del escenario Femme Fatale, y es ella, Mon Laferte vistiendo de blanco pero es tan ella que causa una gran sensación: Vestida de una novia melancólica, elegante, con ojos vendados y sus manos atadas con una cuerda envuelta en una luz que la convierte en un ser celestial, casi mágico, poético. En ese momento sabes que el concierto será único, entrañable, corazones que laten, corazones que sufren, que sienten y van a decirlo, van a cantarlo en cada tema. La nostalgia, la melancolía de la que tanto hablan es real y logra transmitirla. Su voz suena como estruendo en el Auditorio Telmex para dar un recorrido musical que comenzó con Mi Hombre y el tan esperado Femme Fatale que es ovacionado con un espacio tan teatral como su personalidad, seguido por Tormento, Veracruz y para hacer una pausa, toma unas sillas, acompañada por su grupo de bailarines para sentarse al frente, en modo íntimo para interpretar My one and only love.

Su inconfundible voz con toques de pop alternativo con jazz distinguen a este nuevo álbum / FOTO: CORTESÍA OCESA

Rubia, con un collar de perlas, envuelta en ese corsé blanco que destaca con mayor intensidad sus tatuajes, sus huellas, sus emociones y su sentir. Pero tal y como ella es -aunque hubo quienes extrañaron su cabellera negra- viene el contraste con otro tipo de vestuario en rojo y luciendo una banda como las que portan las concursantes de belleza con su leyenda Femme Fatale -la cual también portaban con orgullo algunas de sus fans- y siguió con canciones como 1:30, Casta Diva, El Gran Señor, Pornocracia, La Tirana, Química Mayor, Quédate esta noche, Paisaje japonés, Flaco, Supermercado, Amor completo, entre muchas otras más porque si se trataba de satisfacer a sus fans lo logró, porque la noche parecía larga, intensa y una gran cantidad de temas que se escucharon durante tres horas de concierto.

Sus bailarines y músicos dieron vida a Femme Fatale Tour 2026 / FOTO: CORTESÍA OCESA

No faltaron otras como Funeral, Si tú me quisieras, Amantes suicidas, Por qué me fui a enamorar de ti, Te juro que volveré, Amárrame, Melancolía y clásicas que ama el público como Mi buen amor, Antes de ti y Tu falta de querer -que literal cantó acostada en el escenario- y que se convirtió en un coro masivo porque si ella cantó, el público lo hizo con ella, en esta reunión de corazones rotos, de intensidad, de casi gritar con tanto sentimiento porque esta drama queen es capaz de desnudarte el alma. Su equipo de bailarines, increíbles, incansables, crearon una atmósfera que refuerza este mensaje de nostalgia y melancolía, pasión y entrega.

Conquistó el público tapatío por cerca de tres horas / FOTO: CORTESÍA OCESA

Mon Laferte es un icono musical chileno-mexicano y presentó Femme Fatale con todo el sentimiento, un álbum que fusiona un dramático pop alternativo con toques de jazz, el recorrido comenzó el 7 de marzo de 2026. Esta gira explora su esencia teatral y libre con una poderosa voz. Visitará países como Colombia, Brasil, Argentina y Perú, con paradas destacadas en Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, São Paulo y Buenos Aires. No te pierdas la oportunidad de vivir la pasión y poesía de este nuevo espectáculo. Imperdible.

AA