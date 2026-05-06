En el corazón de Amanda Florería vive una historia que trasciende el tiempo. No es solo una marca, es un homenaje… un amor que sigue floreciendo.

Amanda Florería nace inspirada en una madre que dejó una huella eterna. Su nombre, Amanda, no solo identifica el negocio: Representa la raíz de todo. Su memoria se convirtió en la semilla que dio vida a este proyecto familiar, creado por su hija, su hermana y su nuera, tres mujeres unidas por el amor, la admiración y el deseo de honrarla cada día.

En una fecha tan significativa como el Día de las Madres, esta historia cobra aún más sentido.

Amanda Florería. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

Porque Amanda Florería no solo celebra a las madres presentes, también abraza el recuerdo de aquellas que viven en el corazón.

Cada arreglo floral es una expresión de ese amor que no desaparece. Es un mensaje silencioso que dice “te amo”, “te recuerdo”, “te agradezco”. Es una forma de transformar la nostalgia en belleza y el amor en algo tangible.

La esencia de la marca vive en cada detalle: En las manos que crean, en la pasión por las flores y en el significado que cada diseño lleva consigo. No se trata solo de estética, sino de emoción. De conectar personas a través de un gesto que permanece en la memoria.

Amanda Florería. GENTE BIEN JALISCO

Amanda Florería tiene una misión clara: Recordar que el amor debe expresarse hoy. Que cada abrazo, cada palabra y cada flor entregada en vida se convierte en un recuerdo invaluable.

Porque al final, la verdadera belleza no está solo en la flor… sino en lo que representa.

Amanda Florería, el lenguaje del amor en cada flor.

JG