Miércoles, 06 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Interceramic

Interceramic: Celebra a mamá

Como cada año, Interceramic consintió a sus clientas con este evento como parte de la experiencia memorable, dejando en claro que es una marca que inspira, consiente y eleva el hogar

Por: Xochitl Martínez

Diana González, Montserrat Báez y Karla Morena. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Diana González, Montserrat Báez y Karla Morena. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Interceramic Andares organizó un hermoso evento titulado Floreciendo: Maternidad & Beauty para celebrar el Día de las Madres.

El equipo anfitrión recibió a las invitadas con una sonrisa, quienes disfrutaron un coffee break de bienvenida para después escuchar una charla con tips de skincare para el autocuidado de la piel a todas las edades. Enseguida se impartió una masterclass de maquillaje de día, mientras las actividades cerraron con un taller para la elaboración de un ramo floral. Al finalizar, se realizaron tres sorteos de sesiones de spa y una rifa de productos para el cuidado de la piel.

Marcela Orozco y Rosy García. GENTE BIEN JALISCO / Floreciendo: Maternidad & beauty
Andrea Berríos. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Durante el brunch las asistentes degustaron quesos, frutas, frutos secos, galletas, una mesa de charcutería, para acompañar hubo café, té, infusiones y coctelería.

Como cada año, Interceramic consintió a sus clientas con este evento como parte de la experiencia memorable, dejando en claro que es una marca que inspira, consiente y eleva el hogar.

Paty Calzada y Carmen Cerpa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026
Day Orozco, Adriana Cortés e Irma Armas. GENTE BIEN JALISCO / Floreciendo: Maternidad & beauty

Interceramic es una empresa 100% mexicana, que tiene más de 46 años de excelencia en el mercado de la construcción y remodelación para el hogar, que ofrece los mejores pisos, azulejos y muebles tanto para baño como cocina con garantía de por vida.

Tessa de Theresa. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero
Toty Ávila y Almendra Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026
Danitza Méndez y Danna Segura. GENTE BIEN JALISCO / Floreciendo: Maternidad & beauty

Evento: Floreciendo: Maternidad & beauty.

Lugar: Av. Patria 1992.

Fecha: 28 de abril de 2026.

Invitados: 40.

Patrocinadores: Gaucin Luxury Flower Gifting, Mara Beauty Center, Danitza Méndez Studio y Tequila Flor Alteña.             

Interceramic Andares

Av. Patria 1992, Col. Santa Isabel.

Zapopan, Jalisco.

Tel. 33 36 41 00 87.

Página Web: interceramic.com

Facebook: Interceramic

Instagram: @interceramicmx

JG

Temas

  • Brunch
  • Interceramic
  • Andares
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Diana González
  • Montserrat Báez
  • Karla Morena
  • Danitza Méndez
  • Danna Segura
  • Toty Ávila
  • Almendra Morquecho
  • Tessa de Theresa
  • Day Orozco
  • Adriana Cortés
  • Irma Armas
  • Paty Calzada
  • Carmen Cerpa
  • Andrea Berríos
  • Marcela Orozco
  • Rosy García

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones