Interceramic: Celebra a mamá

Interceramic Andares organizó un hermoso evento titulado Floreciendo: Maternidad & Beauty para celebrar el Día de las Madres.

El equipo anfitrión recibió a las invitadas con una sonrisa, quienes disfrutaron un coffee break de bienvenida para después escuchar una charla con tips de skincare para el autocuidado de la piel a todas las edades. Enseguida se impartió una masterclass de maquillaje de día, mientras las actividades cerraron con un taller para la elaboración de un ramo floral. Al finalizar, se realizaron tres sorteos de sesiones de spa y una rifa de productos para el cuidado de la piel.

Marcela Orozco y Rosy García. GENTE BIEN JALISCO / Floreciendo: Maternidad & beauty

Andrea Berríos. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Durante el brunch las asistentes degustaron quesos, frutas, frutos secos, galletas, una mesa de charcutería, para acompañar hubo café, té, infusiones y coctelería.

Como cada año, Interceramic consintió a sus clientas con este evento como parte de la experiencia memorable, dejando en claro que es una marca que inspira, consiente y eleva el hogar.

Paty Calzada y Carmen Cerpa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Day Orozco, Adriana Cortés e Irma Armas. GENTE BIEN JALISCO / Floreciendo: Maternidad & beauty

Interceramic es una empresa 100% mexicana, que tiene más de 46 años de excelencia en el mercado de la construcción y remodelación para el hogar, que ofrece los mejores pisos, azulejos y muebles tanto para baño como cocina con garantía de por vida.

Tessa de Theresa. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Toty Ávila y Almendra Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Danitza Méndez y Danna Segura. GENTE BIEN JALISCO / Floreciendo: Maternidad & beauty

Evento: Floreciendo: Maternidad & beauty. Lugar: Av. Patria 1992. Fecha: 28 de abril de 2026. Invitados: 40. Patrocinadores: Gaucin Luxury Flower Gifting, Mara Beauty Center, Danitza Méndez Studio y Tequila Flor Alteña. Interceramic Andares Av. Patria 1992, Col. Santa Isabel. Zapopan, Jalisco. Tel. 33 36 41 00 87. Página Web: interceramic.com Facebook: Interceramic Instagram: @interceramicmx

JG