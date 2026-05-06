Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Mother’s Day Brunch: Una mañana para consentirlas en Cotidiano

A su llegada, las invitadas fueron recibidas con increíbles gift bags de los clientes y a continuación disfrutaron del brunch 

Por: Aracely Aguilera

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

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Elvia Leó y Elvia Zazueta. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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Georgina Hernández, Leticia de Anda y María José Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

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Bettina Alfaro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

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Gina Gómez y Karina Fregoso. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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Cindy Marchena. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

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Pau Briseño y Andrea Moreno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

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Alma Aguilera y Ayari Anaya. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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Mónica Ochoa, Mónica Rojo y Marisa Landeros. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

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Olga del Toro y Daniela del Toro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

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Lorena Paniagua. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

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Andrea Márquez. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

Andrea Márquez. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

Las puertas de Cotidiano se abrieron para recibir a las mamás en su día. La cita fue el miércoles 29 de abril en Providencia, donde llegaron felices, guapas y con la mejor actitud de disfrutar la mañana y probar las delicias de este restaurante, que para la ocasión se decoró con flores.

La cita fue a las 9:30 am y fueron llegando, algunas de ellas también acompañadas por sus mamás, otras por sus amigas, pero contentas de recibir la invitación a este evento que fue organizado por marcas como Cotidiano, Amanda Florería, Gente Bien Jalisco y Cloe, creando una atmósfera perfecta.

A su llegada, las 30 invitadas fueron recibidas con increíbles gift bags de los clientes y a continuación disfrutaron del brunch que incluyó bowl de fruta, chilaquiles, omelettes, pan dulce, jugo verde y café, mientras que la directora de Gente Bien y algunos representantes de las marcas, les dieron la bienvenida. La mañana continuó con la charla, fotografías y la interacción entre las invitadas. Todas salieron felices con sus regalitos y por haber compartido esta mañana con otras increíbles mujeres.

Los patrocinadores fueron: @cotidiano.mex @andarescc @cloeoemoda @floreria_amanda_gdl @gentebienjalisco @cotidiano.mex

Dentro de las gift bags: @salud_natural_oficial @collins.mx @germinadossanfrancisco @jessicariveraspa @vacufit.mx @liposser @tucirujanoleal @novopiel @novopiel_providencia @okkosuperfoods @alealarconbeauty @ponzostore.gdl @tizo_mx @giveon @jomaremedicalspa @jessicariveraspa

Evento: Mother´s Day Brunch.

Fecha: Miércoles 29 de abril.

Lugar: Cotidiano.

Dirección: Rubén Darío 1533, Providencia.

Cita: 9:30 am.

JG

Temas

  • Brunch
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