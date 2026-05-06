Las puertas de Cotidiano se abrieron para recibir a las mamás en su día. La cita fue el miércoles 29 de abril en Providencia, donde llegaron felices, guapas y con la mejor actitud de disfrutar la mañana y probar las delicias de este restaurante, que para la ocasión se decoró con flores.

La cita fue a las 9:30 am y fueron llegando, algunas de ellas también acompañadas por sus mamás, otras por sus amigas, pero contentas de recibir la invitación a este evento que fue organizado por marcas como Cotidiano, Amanda Florería, Gente Bien Jalisco y Cloe, creando una atmósfera perfecta.

A su llegada, las 30 invitadas fueron recibidas con increíbles gift bags de los clientes y a continuación disfrutaron del brunch que incluyó bowl de fruta, chilaquiles, omelettes, pan dulce, jugo verde y café, mientras que la directora de Gente Bien y algunos representantes de las marcas, les dieron la bienvenida. La mañana continuó con la charla, fotografías y la interacción entre las invitadas. Todas salieron felices con sus regalitos y por haber compartido esta mañana con otras increíbles mujeres.

Los patrocinadores fueron: @cotidiano.mex @andarescc @cloeoemoda @floreria_amanda_gdl @gentebienjalisco @cotidiano.mex

Dentro de las gift bags: @salud_natural_oficial @collins.mx @germinadossanfrancisco @jessicariveraspa @vacufit.mx @liposser @tucirujanoleal @novopiel @novopiel_providencia @okkosuperfoods @alealarconbeauty @ponzostore.gdl @tizo_mx @giveon @jomaremedicalspa @jessicariveraspa

Evento: Mother´s Day Brunch. Fecha: Miércoles 29 de abril. Lugar: Cotidiano. Dirección: Rubén Darío 1533, Providencia. Cita: 9:30 am.

JG