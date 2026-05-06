Irma Doriana Vega de la Torre es licenciada en Educación y Desarrollo Humano, mamá de dos niñas, de 10 y 14 años, así como de un niño de 12 años, a quienes les dedica su tiempo y su corazón con gran disfrute.

En su carrera profesional como asesora educativa, apoya y orienta a familias que están en proceso de elección de una institución educativa en la Zona Metropolitana de Guadalajara a través de un acompañamiento en el que guía a los padres de familia para que encuentren el tipo de escuela que buscan y necesitan como familia al hacer una reflexión sobre sus necesidades. Además brinda orientación para quienes están buscando enviar a sus hijos a estudiar al extranjero por medio de programas internacionales.

Asimismo, visita instituciones privadas para conocer su oferta educativa, incluirlas en su directorio de asesorías y compartirlo cuando los papás hayan definido el perfil de la escuela que buscan. También administra el grupo de Facebook Foro Colegios GDL, donde participan padres de familia, directivos y docentes así como quienes ofrecen servicios educativos, donde se comparten opiniones, servicios escolares, experiencias y recomendaciones sobre la oferta educativa de Guadalajara. Tiene su cuenta de Instagram donde publica reseñas de las escuelas que visita, ofrece consejos acerca de éstas y aborda temas educativos.

Doriana Vega. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Para ella ser mamá significa una vocación de amor incondicional y pleno, es amar y entregarse a quienes ven en ella una guía, un lugar seguro, su ejemplo y soporte. Y comparte que en “el momento en el que yo me volví mamá con el nacimiento de mi primera hija algo cambió completamente en mí. Entendí que ya no viviría sólo para mí, ahora mi vida tenía un sentido, una misión y era entregarle todo mi amor y mi corazón sin límites, ni condiciones”. Agrega que atesora haberse dedicado completamente a sus hijos en sus primeros años de vida, “el haber logrado ser mamá de tiempo completo, amamantarlos, estar con ellos 24/7, ver cada uno de sus logros y crecimiento, es un privilegio y lo agradezco enormemente”. Ha aprendido a equilibrar su necesidad personal con su maternidad, al entender que cuidarse, respetar sus espacios y su crecimiento personal y profesional es indispensable para ser una mujer plena y dar a su familia su mejor versión.

En un futuro le gustaría que sus hijos logren todo su potencial, tener salud mental y física así como las herramientas para hacer su camino en la vida, ser independientes, que se valoren a sí mismos para que logren amar en plenitud y ser amados. Su mensaje para ellos es que “tienen una familia que los ama y siempre estará ahí para apoyarlos. Poseen un gran potencial y si se lo proponen pueden lograr sus sueños. Son lo mejor que me ha pasado, encontré en ellos mi misión de vida y mi plenitud. Agradezco mi vocación de madre, amo con todo mi corazón a mis tres hijos y siempre podrán contar conmigo para apoyarlos en su caminar por la vida”.

Doriana Vega. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

Doriana Vega

Facebook: Doriana Vega Asesora Educativa, Foro Colegios Gdl

Instagram: @doriana_vega

JG