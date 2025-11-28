JUST JUMP: Una mañana dedicada a la salud mental infantil

JUST JUMP convocó a más de 70 mamás en su sucursal de La Gran Plaza para el panel “La salud mental comienza en casa”, una mañana dedicada a entender, dialogar y fortalecer el bienestar emocional de los más pequeños. El encuentro, realizado el 20 de noviembre, reunió a las especialistas Regina Ascencio y Paloma Verduzco, quienes compartieron herramientas prácticas para acompañar la salud mental infantil desde el hogar.

La bienvenida estuvo a cargo de Elsa Pérez, Directora de Operaciones, y Cecilia González, Directora Comercial, quienes destacaron la importancia de crear espacios que impulsen una crianza consciente. La experiencia incluyó una colorida barra de fruta y yogurt de @barraventogdl, botanas saludables de jícama por @bappyhealth, café y pan dulce de @azalea_.coffee, además de un pastel temático de @cakemeupmx.

Mientras las mamás conversaban, los niños se divirtieron en los brincolines y áreas de juego, recordando por qué JUST JUMP se ha convertido en un referente para las familias. Con cinco años de trayectoria, nueve sucursales y un concepto que une movimiento, seguridad y convivencia, JUST JUMP continúa creciendo y creando experiencias memorables para chicos y grandes.

Más de JUST JUMP:

Es una marca especializada en crear experiencias infantiles, fiestas y momentos de bienestar a través de trampolines y actividades dinámicas diseñadas para niñas y niños de todas las edades. Su enfoque combina diversión, movimiento y seguridad, ofreciendo espacios donde los pequeños pueden explorar, saltar y jugar libremente mientras desarrollan habilidades físicas y sociales. Una de las características más valiosas de JUST JUMP es que está pensado tanto para los peques como para los padres. Gracias a la estructura de seguridad en cada sucursal. Donde los padres pueden sentirse completamente tranquilos mientras sus hijos disfrutan. Al mismo tiempo, ellos pueden relajarse y pasar un momento agradable en la cafetería.

