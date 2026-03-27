Los Fabulosos Cadillacs: Vibra con su Tour 40 Aniversario en Guadalajara

Algo mágico ocurre cuando los Fabulosos Cadillacs pisan el escenario. Podría ser el bajo, la batería, los teclados o la trompeta, pero no, hay lago más. La esencia de estos músicos brilla de manera increíble y así ocurrió en Guadalajara la noche del miércoles 25 de marzo en el LCF Tour 40 Aniversario, para atravesar un viaje de recuerdos, nostalgia y éxitos que se quedaron como himnos para acompañar a generaciones.

Esta banda argentina de ska / rock que se formó en 1985 y que no importa cuántas veces venga a la ciudad, festivales o presentaciones, Los Fabulosos Cadillacs son garantía de alegría y una explosión de sonido que siempre está vigente, gracias a sus integrantes, la inconfundible presencia de Vicentico , que sacudió cuerpos y corazones con su esencia, desde la fuerza vocal hasta una sensibilidad que logra aquietar al público si lo decide. Su paso es cansado y el rostro delata años de gira, años de trabajo, años como una figura de la música y para esta escena, se acompaña con un bastón -legendario y que se dice que usa solo como accesorio- pero su voz es intacta y sigue transformándolo todo, incluso verlo cantar junto a su hijo Florián Fernández : “Siempre habrá vacíos con agua de la ciudad, la nuestra es agua de río mezclada con mar”, eriza la piel porque verlos juntos es muy alentador.

También en esta nueva sangre musical que le inyectan al grupo está Astor Cianciarulo, hijo de Flavio Cianciarulo, también conocido como Sr. Flavio, uno de los fundadores de esta legendaria agrupación y ahí también esta juventud se suma a la experiencia, entre padres e hijos orgullosos, entre músicos que aman lo que hacen y dan todo en el escenario. Logra sentirse y verse la conexión, se suma la experiencia y el talento, dando nuevos caminos a sus hijos en la música.

Vicentico cantó acompañado de su hijo Florián Fernández Capello / Foto: Cortesía @LFCOficial

No faltaron temas esperados como Manuel Santillán, el león que fuera la primera de la noche, ante un recinto lleno de emoción por escuchar sus favoritas, entre ellas, El genio del dub, Calaveras y diablitos, Los Condenaditos y un gran clásico como Padre nuestro , que de inmediato encendieron al público sin parar de bailar, brincar, grabar desde sus celulares y cantar con sentimiento.

El Auditorio Telmex tuvo sold out y la energía se contagió en todo el recinto / Foto cortesía: @LFCOficial

Un recorrido explosivo por sus himnos más icónicos, desde el ska más fiestero hasta los temas que marcaron generaciones. Parejas, familias y hasta niños, disfrutaron este gran concierto que incluyó en su repertorio Saco azul, Destino de paria, Cartas, flores y un puñal; Siguiendo la luna, Carnaval toda la vida, Mal bicho y cuando se pensaba que era el fin, El satánico Dr. Cadillac .

Astor, hijo mayor de Flavio Cianciarulo, conocido como el Sr. Flavio y uno de los fundadores de LFC / Foto cortesía: LFCOficial

Sin duda el show honra su trayectoria, su sonido inconfundible y la fuerza de una banda que sigue haciendo vibrar a todo el continente. Todos seguían de pie, bailando, disfrutando y queriendo escuchar más y más, así que aunque se apagaron las luces, el público siguió ahí, esperando que volvieran y así fue, regresaron con mayor fuerza a tocar temas que no podían faltar parar cerrar esta noche mágica: Matador, Vasos Vacíos y Yo no me sentaría en tu mesa, que marcó el feeling del final porque el coro tan particular que la distingue se escuchó por los pasillos al salir del Auditorio Telmex, todos iban felices, festivos y contagiados de este ritmo único. ¡Fabulosos, siempre vuelvan!

Flavio Cianciarulo, bajista principal, compositor y corista de la banda / Foto cortesía: @LFCOficial

AA