Noema Ramírez y Vènetto, una firma de moda que emerge desde Guadalajara

En Vènetto las prendas son hechas por manos mexicanas y el proyecto se contruye junto a su mejor amiga, Ana Paula Gálvez, y su hermana Alessandra Ramírez.

Por: Christian Pérez

Con solo 21 años, Noema Ramírez Martín entendió algo clave: si va a hacer moda, quiere hacerla a su manera. Nacida en Guadalajara y estudiante de diseño de indumentaria, hoy dedica toda su energía en consolidar Vènetto, la emergente y cada vez más sonada firma de ropa.

El proyecto empezó como retail, aunque pronto se dio cuenta junto a su equipo de que lo suyo era estar detrás de todo el proceso: diseñar, elegir telas y definir la identidad de cada prenda. Su estilo es femenino y romántico, sí, pero aterrizado a piezas pensadas para mujeres reales que quieren verse bien sin dejar de sentirse ellas mismas.

Algo importante: las prendas son hechas por manos mexicanas y el proyecto lo trabaja junto a su mejor amiga, Ana Paula Gálvez, y su hermana Alessandra Ramírez. Para Noema, crecer también es aprender en el proceso. Su mantra es simple: si eres tú misma, no tienes competencia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

