Lexus Guadalajara celebra su legado y evolución

La agencia Lexus Guadalajara organizó un gran evento en sus instalaciones para celebrar el legado de 36 años de la marca en el mundo así como la evolución que ha tenido desde hace cuatro años que llegó a México.

Los anfitriones recibieron a más de 60 invitados, entre ellos se contó con la presencia especial del influencer RobeGrill, Chema Martínez de Casa Emberwood, Ezbaide Baruqui Villaseñor, presidenta de Grupo OZ; Ileana Hernández, gerente general de Lexus Guadalajara; y Erick Aviña, director de Grupo OZ.

Andrés Morales, Robe Grill y Chema Martínez Gallardo.

Celebración del legado de Lexus y su cuarto aniversario en Guadalajara.

Los invitados fueron recibidos con un cóctel tradicional de Japón en el showroom principal de la agencia, donde pudieron admirar algunos vehículos Lexus de exhibición. Posteriormente comenzó la ceremonia en la que se resaltó el legado de la marca, se hizo la presentación de la campaña Legacy y finalmente se dio a conocer la oferta comercial de este mes. Enseguida RobeGrill y Chema Martínez empezaron el preparado de la cena en el centro de la pista del lugar, que fue proyectada en pantallas para ofrecer una experiencia inigualable. Después de la cena se abrió un bar para degustar algunos cócteles tradicionales de Japón.

Ezbaide Baruqui.

Morelis Saucedo y César Chávez.

Con esta experiencia Lexus busca transmitir seguridad, respaldo, lujo y la exclusividad que ofrece la marca, su legado no inició hace cuatro años con la llegada a México, sino que es un disruptivo en la industria automotriz de lujo, donde además suma experiencias únicas para su vida como la que ofrecen los autos Lexus.

Robe Grill, Paulina Díaz de Guzmán, Chema Martínez Gallardo y Andrés Morales.

Evento: Celebración del legado de Lexus y su cuarto aniversario en Guadalajara. Lugar: Av. López Mateos Sur 4473. Fecha: 20 de noviembre de 2025. Invitados: 63.

