Cierre del 59 aniversario: Sexta Corrida de Toros

La Plaza de Toros Nuevo Progreso fue escenario de una tarde interesante que marcó el cierre de la Feria de Aniversario en Guadalajara, con la participación de los matadores Antonio Ferrera, Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame, quienes se enfrentaron a un encierro de la ganadería jalisciense San Constantino.

Natalia García y Christian Frey Casillas. GENTE BIEN JALISCO / Sexta Corrida de Toros

Paola Rubio. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Los toros destacaron por su buena presencia y comportamiento variado, generando momentos de emoción en el ruedo. Algunos ejemplares despertaron especial interés entre los aficionados, particularmente el tercero y el quinto de la tarde.

El momento más destacado llegó con Luis David Adame, quien logró cortar la única oreja del festejo tras una actuación que fue creciendo en intensidad ante el tercer toro. El hidrocálido conectó con el público gracias a una faena llena de entrega y determinación que fue premiada tras una certera estocada.

Luis Manuel Navarro, Enrique Nieto, Elsa Gómez y Eduardo Minakata. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

José Manuel Fernández y Adriana Guevara. GENTE BIEN JALISCO / Sexta Corrida de Toros

Con el sexto de la tarde volvió a mostrar disposición y entrega, desarrollando una labor de mayor duración que mantuvo la atención del público, aunque la espada impidió que su actuación se tradujera en un nuevo trofeo.

Por su parte, Juan Pablo Sánchez protagonizó uno de los momentos más emotivos del festejo ante el quinto toro, con una faena de gran calidad que despertó fuertes ovaciones en los tendidos. Sin embargo, la falta de acierto con la espada le impidió concretar un triunfo que parecía seguro.

El español Antonio Ferrera dejó ver su experiencia y oficio a lo largo de la tarde. En su primer toro consiguió momentos interesantes que fueron reconocidos por el público, mientras que en el cuarto tuvo que lidiar con un toro complicado y con las ráfagas de viento que dificultaron su actuación.

Luis García de Quevedo y Myriam Váchez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Armida y José Manuel Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Natalia Quirarte. GENTE BIEN JALISCO / Sexta Corrida de Toros

Al final, aunque el resultado numérico fue discreto, el público salió satisfecho tras presenciar una corrida con momentos de emoción y con la presencia de un encierro bien presentado que mantuvo el interés en el ruedo.

JG