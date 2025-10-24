KOOR celebra su lanzamiento oficial

La empresa mexicana KOOR una línea de skincare única y natural que llega a Guadalajara para revolucionar el mundo del cuidado personal con su propuesta de belleza consciente, organizó un hermoso evento de inauguración, en el que se realizó el lanzamiento oficial de la marca.

Sussana Cruz, CEO de KOOR Skin. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

La CEO Sussana Cruz y su CFO Yessica Muñoz recibieron a los invitados cálidamente y compartieron un mensaje emotivo, expresando la esencia, intención y propósito de la marca KOOR.

Rafael Márquez y Juan Pablo González. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

La velada contó con la participación de Fátima Bosch, Miss Universe México, quien manifestó en su mensaje sentirse feliz y honrada por ser elegida como imagen de la marca.

Ale Castañeda, Sambastian González, Ricky Domínguez, Sofía Marino, Yoss Martínez y Mikel de la Paz. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Los asistentes disfrutaron de una tarde en la que se dio a conocer la visión de skincare de KOOR, que combina ciencia, naturaleza y belleza consciente a través de productos que elevan el ritual diario del cuidado de la piel.

Fátima Bosch. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

En KOOR se transforma la piel y se honra su esencia con la firme creencia de que la belleza nace del respeto hacia sí mismo y hacia el planeta. Por eso, utiliza ingredientes naturales y procesos responsables, donde la ciencia y la naturaleza se unen para nutrir, regenerar y proteger la piel. De esta manera, ofrece un recordatorio que el amor propio y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

Enrique Estrada, Ana Mendoza y Emilio Golo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Durante el lanzamiento oficial se ofreció una barra de charcutería, jamón serrano y carnes frías, además de una variedad de postres. Para acompañar se sirvieron bebidas de mixología de autor con tequila Premium, maracuyá, frutos rojos, moras y cítricos. Todo en un ambiente amenizado por la música de un DJ.

Montserrat de Aguinaga y Yann Laminé. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 octubre 2025

Evento: Lanzamiento oficial de KOOR. Lugar: The Roof Sao Paulo. Fecha: 15 de octubre de 2025. Invitados: 100.

Sussana Cruz. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Lanzamiento oficial de KOOR Skin. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

KOOR

Web: koorskin.com

Instagram: @koorskin

Luis Mata y Mayra Ruvalcaba. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

CP