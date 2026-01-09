INTERMODA: Elevará la experiencia en su 84 edición

El pasado 7 de enero se realizó la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los detalles de la edición número 84 de Intermoda.

Ernesto Hernández, Julián de la Torre del Río, Laura Romero Zueck, Jorge Castellanos, Gustavo Staufert Buclón, Adilene Navarro y Diego Alonso Pérez / FOTO: CLAUDIO JIMENO

En el encuentro de medios participaron el Sr. Jorge Castellanos, Presidente de Intermoda; la Lic. Laura Romero Zueck, Encargada de la Dirección General de Comercio Exterior de Jalisco; el Lic. Gustavo Staufert Buclón, Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara; el Lic. Julián de la Torre del Río, Vicepresidente de CANAIVE Guadalajara; la Mtra. Adilene Navarro, Coordinadora del Corredor Económico del Bienestar en Jalisco; el Lic. Diego Alonso Pérez, representante de Mako & Co y Emarola y el Lic. Ernesto Hernández, Director General de Intermoda.

Jorge Castellanos

Durante su intervención, el Lic. Ernesto Hernández, Director General de Intermoda, destacó que una de las principales metas de esta edición es elevar de manera integral la experiencia de todos los participantes. En este sentido, además de la oferta comercial -distribuida en 12 pabellones que abarcan los distintos sectores de la industria-, Intermoda 84 contará con una agenda robusta de actividades, espacios de networking y encuentros estratégicos.

Adilene Navarro / FOTO: CLAUDIO JIMENO

Asimismo, subrayó la relevancia de las alianzas estratégicas que fortalecen a expositores y diseñadores, con un énfasis especial en la oferta ubicada en el segundo piso, particularmente en los espacios Trending e IM Impulsa, enfocados en brindar visibilidad y proyección a nuevas marcas y al diseño de autor.

En este contexto, se anunciaron las activaciones de pasarela en el Escenario de Experiencias, donde participarán marcas del pabellón Trending como Dulce Arías, Lorena Aguirre y Once Mares, así como firmas que han sido parte de ediciones anteriores y han contribuido a la consolidación de este espacio, entre ellas Paulina Luna y Jacobo Sin A. Estas presentaciones estarán dirigidas a compradores y profesionales de la industria en un formato ágil y cercano, diseñado para impulsar la visibilidad y el alcance de este pabellón.

Gustavo Staufert Buclón / FOTO: CLAUDIO JIMENO

Como en cada edición, Fashion Space será el escenario principal para la presentación de colecciones inéditas, que integran propuestas estéticas, sensoriales y tecnológicas, permitiendo a los compradores visualizar las tendencias aplicadas en diseños reales.

Jorge Castellanos, Presidente de Intermoda, destacó que en la edición anterior se rompieron récords en el número de expositores y compradores, con la asistencia de 26 mil compradores, reafirmando así la relevancia del evento a nivel nacional e internacional.

Laura Romero Zueck / FOTO: CLAUDIO JIMENO

El presidente de Intermoda también anunció la alianza con el programa Hecho en México, impulsado por la Secretaría de Economía, la cual permitirá que los expositores cuyos productos sean fabricados o ensamblados en el país puedan utilizar el distintivo oficial que acredita su origen. Con esta colaboración, Intermoda y la Secretaría de Economía refuerzan su compromiso con el desarrollo económico, la calidad, el talento y la innovación mexicana.

La Mtra. Adilene Navarro, Coordinadora del Corredor Económico del Bienestar en Jalisco detalló que el programa está abierto a personas físicas y morales interesadas en incorporar este sello a sus productos. Entre los beneficios que ofrece el programa a quienes cuenten con la certificación “Hecho en México” se encuentran: incrementar la confianza de los consumidores, ganar mayor visibilidad ante compradores y distribuidores, acceder a oportunidades de capacitación y networking, así como reforzar la percepción de calidad y prestigio de sus productos.

Julián de la Torre del Río / FOTO: CLAUDIO JIMENO

De igual manera, se presentó la alianza con ELLE México, una de las plataformas editoriales de moda más influyentes, con el objetivo de fortalecer y potenciar la visibilidad del Pabellón Trending, un espacio dedicado al diseño de autor que reúne propuestas creativas, marcas con identidad y proyectos que construyen nuevas narrativas dentro de la moda contemporánea de México y Latinoamérica.

Intermoda reafirma su compromiso con la sustentabilidad mediante una serie de acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de la feria y promover prácticas responsables dentro de la industria de la moda. Desde la edición 82, el evento implementó la reducción en la altura de los stands, con el objetivo de optimizar el uso de materiales y disminuir la huella de carbono.

Ernesto Hernández / FOTO: CLAUDIO JIMENO

Entre las medidas adoptadas destaca la instalación de 25 mil metros de alfombra reciclable, de los cuales en la edición anterior se logró reciclar el 92%, así como la recolección de más de ocho toneladas de materiales reciclables, entre ellos madera, PET, lona y vinil.

Como parte de estas acciones permanentes, se colocan dispensadores de agua en distintas áreas de descanso para reducir el uso de plásticos de un solo uso, y se utilizan materiales ecológicos en la producción de gafetes, reconocimientos y consumibles.

El evento también integra programas especializados en sustentabilidad a través de Ethical Fashion Space y mantiene colaboraciones con fundaciones locales, como el Banco de Tapitas, con el objetivo de generar un impacto social positivo y fortalecer su compromiso con el desarrollo sostenible.

La próxima edición de Intermoda se llevará a cabo del 20 al 23 de enero en las instalaciones de Expo Guadalajara.

Para conocer el programa completo y asistir al evento puedes realizar el registro en el siguiente enlace:

https://intermoda.com.mx/

+NUMERALIA INTERMODA

* Más de 40 mil m² de exhibición

* Más de mil 500 stands comercializados

* Más de mil marcas participantes

* Más de 600 expositores

* Representación de 24 estados de la República: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

* Participación de 11 países expositores: Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Hong Kong, Inglaterra, México, Panamá y Perú.

* 15 pasarelas en Fashion Space

* 8 conferencias y 5 paneles en IM Talks

* 8 talleres en mindset

* 4 experiencias y 9 activaciones de pasarelas en el segundo piso

