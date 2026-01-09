Inicia el fin de semana y los aficionados al cine tienen nuevas películas que ver en las salas de cine de la ciudad. Consulta en este espacio las nuevas historias y elige la mejor para tu entretenimiento.

Familia en renta

Hikari dirige al ganador del Oscar® Brendan Fraser en una de las películas más emotivas que verás en este inicio de año.

Un actor estadounidense que está pasando por un mal momento en su carrera —y en su vida personal— decide viajar a Japón para aceptar un trabajo interpretativo. Pronto descubrirá que ha sido reclutado por una agencia que lo “rentará” para hacerse pasar por familiar de distintas personas, sin imaginar que eso le permitirá ayudar a otros a cerrar círculos, forjar lazos y encontrar un propósito.

Toma Nota

La National Board of Review incluyó este filme en su lista de las 10 mejores películas de 2025. Además, la pieza ha probado ser favorita con las audiencias, pues ha ganado varios Premios del Público en festivales como Chicago, Hawaii, Heartland, Woodstock y Middleburg.

Es para ti si…

Andas buscando una película tierna y conmovedora para arrancar el año.

El beso de la mujer araña

La icónica novela de Manuel Puig vuelve a ser adaptada al cine; sin embargo, ahora no se trata una nueva versión directa del libro original, sino del musical de la década de 1990.

En prisión, un hombre gay arrestado por actos indecentes conoce a un disidente político que se ha involucrado en una revolución, a quien decide contarle la historia de su película favorita. A través de la narración, ambos se convertirán en protagonistas de un relato de intriga y pasión, en el que una seductora mujer conocida como “la Mujer Araña” detonará un romance donde habrá celos, crimen y revelaciones.

Toma Nota

Jennifer López, Diego Luna, Tonatiuh y Bruno Bichir son los protagonistas de esta versión del director Bill Condon, artífice de musicales icónicos como Chicago, Dreamgirls y La Bella y la Bestia (2017).

Es para ti si…

Te mueres por ver a Diego y JLo compartiendo protagonismo en un musical efervescente.

Primate

¿El 2026 será un año tan bueno para el cine de terror como el 2025?

El director Johannes Roberts (Terror a 47 metros, Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City) continúa con su carrera dentro del cine de género, ahora con el que podría ser el relato más sólido de su carrera. "Primate" cuenta la historia de una familia cuyas vacaciones se convierten en una aventura de supervivencia después de que su adorable mascota —un chimpancé— es mordido por un animal, situación que lo transforma en una criatura violenta y letal.

Toma Nota

La cinta formó parte de la programación del Fantastic Fest, el evento con sede en Austin que es referencia para los amantes del cine de género.

Es para ti si…

Te encantan las películas en las que el mundo natural se rebela contra los seres humanos.

Un hombre por semana

Ana de la Reguera es la protagonista de la primera comedia mexicana de 2026. Y no sólo esto, también funge como co-directora de esta pieza junto a Marco Polo Constandse (Cásese quien pueda).

Una mujer divorciada no ha vuelto a tener ni una cita desde su separación, pues el tiempo posterior a la ruptura decidió usarlo para sí misma. Sin embargo, sus amigas le darán un empujón para que vuelva al ruedo romántico, aceptando una cita cada semana con la esperanza de que la protagonista vuelva a encontrar el amor.

Toma Nota

Además de Ana de la Reguera, también actúan Martín Altomaro, Roberto Quijano, El Cha, José María de Tavira y Amanda Miguel.

Es para ti si…

Andas buscando una comedia nacional para iniciar tu año fílmico.

Astrósfera. ESPECIAL.

Astrósfera

El umbral que separa la juventud de la edad adulta aparece en el epicentro de este filme conceptual en el que caben la ciencia ficción, la fantasía y el coming of age. Tres personajes viajarán entre el “plano real” y el “plano astral” justo antes de que la madurez amenace con arrebatarles la chispa juvenil. El director Luis Humberto Navejas apuesta por salirse de los márgenes del cine nacional para ofrecer una experiencia diferente. ¿Lo habrá logrado? Lo descubrirás en salas de Cinemex, ¡Consulta la cartelera!

Toma Nota

Navejas es mejor conocido por su rol de fundador y vocalista de la agrupación Enjambre, así que todo indica que la banda sonora también será algo muy interesante.

Es para ti si…

Eres fan del líder de Enjambre o sientes curiosidad por descubrir lo que Navejas propone en su ópera prima.

Moon: Mi amigo el panda

Debido a que ha tenido muy malas calificaciones, un niño es enviado a pasar un tiempo con su abuela en las remotas montañas chinas. Ahí, la vida del chico cambiará pues formará un lazo con un panda al cual bautizará como “Moon” por su cara de luna.

Toma Nota

Aunque no tiene una gran calificación (en IMDb el público le ha dado 5.8), tiene un mensaje importante a favor de la protección de los animales y la naturaleza.

Es para ti si…

Se te derrite el corazón con los animalitos.

Lector Omnisciente

Un oficinista que ama leer vivirá un evento fantástico, desconcertante e inexplicable cuando la novela digital que acaba de terminar de leer comience a volverse realidad. ¿Cómo es que la ficción ha invadido su mundo y qué papel jugará él en esa trama? El problema es que el mundo de la novela está lleno de peligro, muerte y destrucción, así que la supervivencia será clave.

Toma Nota

La cinta está basada en una exitosa novela digital que tiene millones de lectores. ¿Logrará convencer a sus fans?

Es para ti si…

Te gusta aventurarte en el cine de género hecho en Corea del Sur.

Monarcas

Producción germano-canadiense de animación que cuenta la historia de dos mariposas que formarán un vínculo de amistad. Una de ellas sólo tiene un ala funcional; la otra, le tiene miedo a las alturas. Esta pieza para toda la familia está ambientada en el viaje de las mariposas monarcas.

Toma Nota

La película explora un mensaje importante: que las cosas que compartimos deben ser más importantes que nuestras diferencias.

Es para ti si…

Siempre estás buscando opciones aptas para los más chiquitos de casa.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

