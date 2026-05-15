Motel: “El sueño se mantiene firme”

Rodrigo Dávila y Billy Méndez nos recibieron en Teatro Estudio Cavaret para hablarnos sobre sus próximas presentaciones, un show que están planeando como "una fiesta en conjunto" para disfrutar sus canciones, covers y sorpresas para sus fans.

Rodrigo Dávila y Billy Méndez preparan la noche mágica que tendrán con sus seguidore en Guadalajara / CRÉDITOS: Cortesía OCESA / @tony.naipes

¿Cómo será este lanzamiento de Dime Ven, 20 años después?

R: Es parte de un concepto que se llama Atemporal que es un disco formado por dos reversiones, ya sacamos también Y te vas, de canciones de hace 20 años y también va a venir un proyectito que hicimos de grabar covers de otros géneros. Saldrán próximamente y en los conciertos ya vamos a comenzar a cantarlos, es el proyecto que estamos lanzando.

¿Qué les dio Dime Ven, este sencillo, la nostalgia?

R: Todo, fue la canción que nos abrió la puerta y nos permitió hacer una carrera hace 20 años. De alguna forma todavía cuando la cantamos en el escenario la gente reacciona, siento que es la canción a la que le debemos mucho, pero fue el punto de partida de lo que hoy es una carrera.

Se dice fácil, ¿sienten que son los mismos en su esencia musical?

B: Entre uno va creciendo en la vida, el tiempo va pasando más rápido también, es una combinación de eso pero siento que desde que empezamos este proyecto y visualizar, especialmente antes de trabajar el disco, imaginarnos el tipo de carrera que soñábamos, desde un punto de sueño y visualización, siento que desde ese entonces fue un proyecto que nos iba a generar toda una vida trabajando juntos, dentro de ese tiempo hasta ahorita nos han tocado muchas cosas, tanto como nuestro género escuchado, el del momento y ver cómo las generaciones iban integrado otros como reggaetón, corridos, uno no se imagina que van a pasar estas cosas, se convierten en obstáculos y retos. Ha sido todo un camino lleno de cosas inesperados, altos y bajos, pero hemos mantenido firme este sueño que tuvimos. Para nosotros en cierto nivel no nos sorprende tanto seguir aquí, ya lo teníamos planeado. Siento que estamos muy fijos en esta carrera, va a seguir por el tiempo que nos dé y esperamos que sean muchos más. Estamos muy agradecidos de que la gente tome nuestra música en sus vidas y nos haya permitido tener una carrera y seguir viajando en el país y otros países.

¿Qué les inspira para continuar?

R: Hay una frase muy linda de Picasso, que es que la inspiración te encuentre trabajando, hay dos maneras, creo que es muy bonita esta idea de que salga algo especial, pero también nos ha tocado ver que si la buscas también llega, si haces ese esfuerzo de propiciar que llegue la inspiración, también llega. Es una mezcla de las dos cosas, requiere de tiempo, dedicación y de pronto puede pasar que no sabes cómo sentarte a componer, no sabes cómo avanzar, y debes en algún momento intentarlo, sacudirte y conectar nuevamente.

Son amigos y es trabajo pero, ¿cómo ha evolucionado la relación entre ustedes?

B: A golpes jajaja es como se arregla. Es la relación más larga que hemos tenido, aparte de la familia directa, es un factor muy importante para que una banda sea longeva, hemos tenido la suerte y la coincidencia de que hemos sabido cómo navegar los momentos buenos, como los malos, nos hemos tenido paciencia, respeto, siento que a final de cuentas el vínculo que creamos Rodrigo y yo ha sido muy especial y único. Todos estos 20 años nos ha tocado ver compañeros que se separan, dejan la industria, nosotros sentíamos que eso era completamente innecesario y fue mucha suerte, trabajo,pero también honestidad 100%, cariño, amor, es una hermandad que nos tocó que también es una parte muy bendecida de este proyecto.

La cita será el 5 de diciembre en Guadalajara en Teatro Estudio Cavaret / Foto: Cortesía

En estas dos noches mágicas que se van a presentar en GDL y CDMX, ¿qué expectativas tienen?

R: Disfrutar, ojalá nuestra búsqueda es que la gente de Guadalajara se entere de que vamos a estar aquí, que nos acompañen porque es para que hagamos una fiesta en conjunto, tocar la música que nos unió con ellos, las más recientes que hemos estado sacando, lo que queremos es tocar como cuando nos conocimos la primera vez, disfrutar con los fans, al final de eso se trata esta carrera.

B: Tenemos una responsabilidad de tratar de satisfacer los gustos de los 4 discos, más los sencillos, también estamos invitando a los seguidores que si tienen una canción que quieren escuchar o recordar que nos escriban para armar el set list, para tratar de cumplir con los requerimientos y salgan felices.

+ de Rodrigo

Comida favorita: Mariscos.

Perfume: Ninguno.

Mascota: Perro y gato.

Ciudad: CDMX donde nací y crecí.

Canción favorita de la banda: Sueño de ti.

+ de Billy

Libro: Las Leyes de la Naturaleza Humana de Robert Green.

Hobbie: Música y salir a pasear.

App: Las que son para crear música.

Fin de semana perfecto: Rodeado de amigos, escuchar muy buena música, tener buenas conversaciones, buena comida, la buena vida.

Canción favorita de Motel: De cristales.

AA