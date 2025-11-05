En un ambiente de gran emoción se llevó a cabo la novena edición del torneo de golf AKRON Experience 2025, que reúne a jugadores amateurs con golfistas profesionales, el cual en esta ocasión fue a beneficio de la fundación Mi Gran Esperanza.

Los anfitriones recibieron a más de 280 participantes, quienes compitieron bajo la modalidad Pro-Am y amateur con convivencia, clínicas y demostraciones con jugadores profesionales.

Alfonso Hernández, Gerardo Colín, Marco García y Juan Neri. GENTE BIEN/CLAUDIO JIMENO.

Después de realizar su registro y recibir su kit con una gorra, una playera conmemorativa, un guante y detalles que hacen la diferencia, se efectuó la ceremonia de bienvenida y la presentación de los jugadores para luego degustar un rico desayuno y después tomar una clínica con los mexicanos Carlos Ortiz, Álvaro Ortiz, el chileno Joaquín Niemman y el colombiano Sebastián Muñoz del equipo Torque GC de la LIV Golf League.

Al término, se realizó el tradicional escopetazo para los competidores, entre los momentos más emocionantes se disfrutó del hole in one en el hoyo 17 por Pepe Oroz, el cual se logra por cuarto año consecutivo, marcando un nuevo récord en el torneo.

Hugo Higareda. GENTE BIEN/CLAUDIO JIMENO.

Durante la ceremonia de premiación los asistentes disfrutaron de una amena convivencia con la música de un DJ en la zona lounge y una comida con servicio de cortes a la parrilla, ensaladas y guarniciones acompañada por cerveza, vino, barra nacional e internacional. Asimismo se hizo la entrega del hole in one por Grupo Carsol, premios a los tres mejores equipos de los dos días del torneo, premios o’yes por Alesso, Club Car y Vapor Watches, rifa de obsequios increíbles de los patrocinadores y la tradicional subasta a favor de Mi Gran Esperanza.

Sin duda, un exitoso cierre lleno de sorpresas y con grandes expectativas para la siguiente edición, en la que se celebrará su décimo aniversario.

Juan Pablo Sánchez, Daniel Zepeda, Javier Laguna y Omar Tamayo. GENTE BIEN/CLAUDIO JIMENO.

El AKRON Experience es el torneo de golf amateur más importante de México, reuniendo talento, pasión y alto rendimiento en un ambiente cercano y único. Un evento que celebra la energía y la actitud que mueve a las personas: AKRON® Estamos En El Deporte.

Evento: Novena edición del torneo de golf "AKRON Experience 2025". Lugar: Atlas Country Club. Fecha: 30 y 31 de octubre de 2025. Invitados: Más de 300. Patrocinadores: AKRON®, Black Clover, Boxto.

