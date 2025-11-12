Finestra Cultura Financieracumple 20 años acompañando a sus clientes

El servicio de consultoría financiera Finestra organizó una gran celebración por su 20 aniversario, en la que se ofreció la conferencia magistral Perspectivas económicas y políticas de México impartida por Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía del Gobierno de México.Los anfitriones recibieron a los invitados cordialmente, quienes escucharon atentos al doctor en Finanzas, en la que recordó todas las herramientas utilizadas para alcanzar el mejor acuerdo económico y comercial en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para optimizar las condiciones para sus productos exportados. Agregó que la renegociación del próximo año será un desafío, porque pueden cambiar las condiciones.Durante el evento amenizado por la pianista Ana Sandoval y la banda de rock Tony Vitro, el director general José Juan Hernández resaltó que la fortaleza de Finestra se ha forjado en los momentos más desafiantes, desde la crisis hipotecaria de 2008 hasta la era digital actual, manteniendo una administración transparente y una comunicación constante con sus clientes.Por su parte, Armando Casarín, director comercial, enfatizó que la clave del acompañamiento financiero está en la escucha activa, por lo que Finestra ha construido relaciones duraderas a partir de la coherencia, la cordialidad y el compromiso genuino por el bienestar patrimonial.Av. México 3040 Piso 15, Col. Juan Manuel Vallarta.Tel. 33 36 15 40 50.Web: www.finestra.mxFacebook: Finestra Cultura FinancieraInstagram: @finestramxCP