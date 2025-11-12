Finestra Cultura Financieracumple 20 años acompañando a sus clientes

El servicio de consultoría financiera Finestra organizó una gran celebración por su 20 aniversario, en la que se ofreció la conferencia magistral Perspectivas económicas y políticas de México impartida por Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía del Gobierno de México.

Fabián Montes, José Juan Hernández, Rafael de Loera y Leopoldo Gallardo. GENTE BIEN JALISCO / 20 aniversario de Finestra Cultura Financiera

Iker Casarín, Armando Casarín, Xóchitl de Casarín e Iñaki Casarín. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Los anfitriones recibieron a los invitados cordialmente, quienes escucharon atentos al doctor en Finanzas, en la que recordó todas las herramientas utilizadas para alcanzar el mejor acuerdo económico y comercial en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para optimizar las condiciones para sus productos exportados. Agregó que la renegociación del próximo año será un desafío, porque pueden cambiar las condiciones.

Georgina Landeros y Efrén Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

20 aniversario de Finestra Cultura Financiera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Durante el evento amenizado por la pianista Ana Sandoval y la banda de rock Tony Vitro, el director general José Juan Hernández resaltó que la fortaleza de Finestra se ha forjado en los momentos más desafiantes, desde la crisis hipotecaria de 2008 hasta la era digital actual, manteniendo una administración transparente y una comunicación constante con sus clientes.

Carlos Villaseñor y Sergio Gamiño. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Arturo Galindo, Ariana Alcántara y Ana Márquez. GENTE BIEN JALISCO / 20 aniversario de Finestra Cultura Financiera

Por su parte, Armando Casarín, director comercial, enfatizó que la clave del acompañamiento financiero está en la escucha activa, por lo que Finestra ha construido relaciones duraderas a partir de la coherencia, la cordialidad y el compromiso genuino por el bienestar patrimonial.

Sofía Mendoza y Sergio Páramo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Ildefonso Guajardo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Evento: 20 aniversario de Finestra Cultura Financiera. Lugar: Bellaterra. Fecha: 5 de noviembre de 2025. Invitados: Más de 1,300.

Ildefonso Guajardo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Finestra Cultura Financiera

Av. México 3040 Piso 15, Col. Juan Manuel Vallarta.

Tel. 33 36 15 40 50.

Web: www.finestra.mx

Facebook: Finestra Cultura Financiera

Instagram: @finestramx

CP