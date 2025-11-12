CEO Summit 2025: Encuentro de negocios Ignite Commercial Strategy

Ignite Commercial Strategy organizó el CEO Summit 2025, el cual se consolidó como uno de los encuentros empresariales más relevantes de la región, reafirmando su propósito de fortalecer la comunidad empresarial así como posicionar a Jalisco como un referente de innovación, liderazgo y colaboración internacional.

Edgar Salomón, Miguel Martínez, Juan Carlos Morales y Gerardo Salas. GENTE BIEN JALISCO / “CEO Summit 2025” Ignite

El evento contó con la presencia de líderes empresariales, directivos y expertos internacionales y reunió a reconocidos speakers nacionales e internacionales como Ichak Adizes, fundador del Adizes Institute; Luis Huete, profesor del IESE Business School y consultor de alta dirección en más de 70 países; José Manuel Arana, director general de Nadro; Federica Ilaria Fornaciari, experta en marketing digital y transformación estratégica; Álvaro Marín, Ana Luz Huete, Chema Vich, Antoine Cornudet, Santiago González Luna, Sergio O’Farril, Alejandro Muñoz y Luis Aguirre, CEO de Ignite.

Chema Vich y Federica Fornaciari. GENTE BIEN JALISCO / “CEO Summit 2025” Ignite

Durante el encuentro se abordaron temas como el liderazgo con propósito, cultura organizacional, estrategia e innovación, impulsando la reflexión sobre el futuro de los negocios en un entorno global cambiante. Asimismo, esta edición parte de los recursos recaudados serán a beneficio de Mi Gran Esperanza, A.C., que apoya a las infancias con cáncer en Jalisco.

Daniela Zazueta y Valeria Adid. GENTE BIEN JALSICO / “CEO Summit 2025” Ignite

CEO Summit 2025 es una iniciativa que tiene el objetivo de impulsar la evolución empresarial y la colaboración entre líderes del sector público y privado de Jalisco.

Evento: “CEO Summit 2025” Ignite. Lugar: Hotel Hilton Guadalajara Midtown. Fecha: 6 de noviembre de 2025.

Eduardo Caccia y Ricardo Meuniot. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Ana Luz Huete y Rocío Agreda. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

CP