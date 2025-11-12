CEO Summit 2025: Encuentro de negocios Ignite Commercial Strategy

Ignite Commercial Strategy organizó el CEO Summit 2025, el cual se consolidó como uno de los encuentros empresariales más relevantes de la región, reafirmando su propósito de fortalecer la comunidad empresarial así como posicionar a Jalisco como un referente de innovación, liderazgo y colaboración internacional.El evento contó con la presencia de líderes empresariales, directivos y expertos internacionales y reunió a reconocidos speakers nacionales e internacionales como Ichak Adizes, fundador del Adizes Institute; Luis Huete, profesor del IESE Business School y consultor de alta dirección en más de 70 países; José Manuel Arana, director general de Nadro; Federica Ilaria Fornaciari, experta en marketing digital y transformación estratégica; Álvaro Marín, Ana Luz Huete, Chema Vich, Antoine Cornudet, Santiago González Luna, Sergio O’Farril, Alejandro Muñoz y Luis Aguirre, CEO de Ignite.Durante el encuentro se abordaron temas como el liderazgo con propósito, cultura organizacional, estrategia e innovación, impulsando la reflexión sobre el futuro de los negocios en un entorno global cambiante. Asimismo, esta edición parte de los recursos recaudados serán a beneficio de Mi Gran Esperanza, A.C., que apoya a las infancias con cáncer en Jalisco.CEO Summit 2025 es una iniciativa que tiene el objetivo de impulsar la evolución empresarial y la colaboración entre líderes del sector público y privado de Jalisco.CP