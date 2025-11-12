Bernos: Un nuevo concepto en Guadalajara

Una nueva propuesta de gastronomía italo-steakhouse se establece en la Perla Tapatía con la inauguración oficial del restaurante Bernos en casa São Paulo.El anfitrión recibió a los invitados con una grata bienvenida, para después tomar su lugar y disfrutar de una rica degustación que consistió en raíces rostizadas con crocante de rib eye y papas Bernos; risotto trufado; New York Prime con coles de Bruselas y espinaca fresca; y de postre, tarta de chocolate y praliné. Para acompañar se sirvieron gin pomelo, vino tinto, prosecco, trópico y agua mineral.Asimismo se ofreció un brindis inaugural con un mensaje de agradecimiento, quedando oficialmente abiertas las puertas de Bernos, un proyecto hecho con alma y pasión por la gastronomía y mixología.Bernos es un restaurante italo-steakhouse que fusiona la pasión de la cocina italiana con la excelencia de los cortes prime, en un ambiente elegante y contemporáneo. El concepto busca ofrecer una experiencia diferente, donde cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la presentación de los platillos y bebidas, está pensado para pasar un buen momento.El concepto nace de una convicción sencilla, pero profunda: Lo bueno de la vida se disfruta, donde se honra lo simple, celebra lo auténtico e invita a vivir con intención. Por eso, no hay que perder la oportunidad de conocer este nuevo lugar ¡Vamos a Bernos!São Paulo 2377, Col. Providencia.Tel. 33 16 70 90 51.Página Web: bernos.mxInstagram: @bernos.mxTik Tok: @bernos.mxCP