Bernos: Un nuevo concepto en Guadalajara

Una nueva propuesta de gastronomía italo-steakhouse se establece en la Perla Tapatía con la inauguración oficial del restaurante Bernos en casa São Paulo.

El anfitrión recibió a los invitados con una grata bienvenida, para después tomar su lugar y disfrutar de una rica degustación que consistió en raíces rostizadas con crocante de rib eye y papas Bernos; risotto trufado; New York Prime con coles de Bruselas y espinaca fresca; y de postre, tarta de chocolate y praliné. Para acompañar se sirvieron gin pomelo, vino tinto, prosecco, trópico y agua mineral.

Jorge López de Lara y Pilar de Obeso. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración oficial del restaurante Bernos

Inauguración oficial del restaurante Bernos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Asimismo se ofreció un brindis inaugural con un mensaje de agradecimiento, quedando oficialmente abiertas las puertas de Bernos, un proyecto hecho con alma y pasión por la gastronomía y mixología.

Bernos es un restaurante italo-steakhouse que fusiona la pasión de la cocina italiana con la excelencia de los cortes prime, en un ambiente elegante y contemporáneo. El concepto busca ofrecer una experiencia diferente, donde cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la presentación de los platillos y bebidas, está pensado para pasar un buen momento.

Inauguración oficial del restaurante Bernos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

León Bañuelos y Mafer Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración oficial del restaurante Bernos

El concepto nace de una convicción sencilla, pero profunda: Lo bueno de la vida se disfruta, donde se honra lo simple, celebra lo auténtico e invita a vivir con intención. Por eso, no hay que perder la oportunidad de conocer este nuevo lugar ¡Vamos a Bernos!

Evento: Inauguración oficial del restaurante Bernos. Lugar: São Paulo 2377, Col. Providencia. Fecha: 5 de noviembre de 2025.

Chef Aldo Aguilera. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Bernos

São Paulo 2377, Col. Providencia.

Tel. 33 16 70 90 51.

Página Web: bernos.mx

Instagram: @bernos.mx

Tik Tok: @bernos.mx

CP