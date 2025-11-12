Miércoles, 12 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Presea Huehuetlatolli

Yoli Sánchez: Gran reconocimiento a su trayectoria

Durante la gala se sirvió un menú de tres tiempos acompañado por bebidas nacionales e internacionales

Por: Xochitl Martínez

Entrega de la Presea Huehuetlatolli. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Entrega de la Presea Huehuetlatolli. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

En el marco del 58 aniversario de la Entrega de la Presea Huehuetlatolli y la Medalla “Carlos Pizano y Saucedo” en el Patio de los Naranjos del Museo Cabañas, la diseñadora Yoli Sánchez fue galardonada con la presea y la medalla como reconocimiento a su trayectoria.

Ana Mendoza, Fernando Santibañez y Yoli Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Entrega de la Presea Huehuetlatolli
Entrega de la Presea Huehuetlatolli. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

El anfitrión –el equipo de Profesionales en Relaciones Públicas de Occidente A.C.- recibieron a 200 invitados, entre ellos a Ana Mendoza, presidenta de dicha asociación. La velada comenzó y al momento de la entrega a Yoli Sánchez llegó, se le reconoció su labor como empresaria y líder social de las mujeres tapatías.

Durante la gala se sirvió un menú de tres tiempos acompañado por bebidas nacionales e internacionales.

Yoli Sánchez y Paty Chávez. GENTE BIEN JALISCO / Entrega de la Presea Huehuetlatolli
Entrega de la Presea Huehuetlatolli. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Evento: Entrega de la Presea Huehuetlatolli.

Lugar: Patio de los Naranjos del Museo Cabañas.

Fecha: 6 de noviembre de 2025.

Invitados: 200.

CP

Temas

  • Premiación
  • Presea Huehuetlatolli
  • Victor Haro
  • Martha Sánchez Aldana
  • Lorena Martinez
  • Nélida de Anda
  • Yoli Sánchez
  • Ana Mendoza
  • Geraldina Herrera Vega
  • Cecy Andonaegui
  • Rose Maria O’ Rourke
  • Fabiola Loya
  • Fernando Santibañez
  • Karime Bribiesca
  • Yoli Sanchéz
  • Gina Tello
  • Karina Fregoso
  • Gina Gómez
  • Alejandro Villa
  • Isaac Covarrubias

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones