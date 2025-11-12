Yoli Sánchez: Gran reconocimiento a su trayectoria

En el marco del 58 aniversario de la Entrega de la Presea Huehuetlatolli y la Medalla “Carlos Pizano y Saucedo” en el Patio de los Naranjos del Museo Cabañas, la diseñadora Yoli Sánchez fue galardonada con la presea y la medalla como reconocimiento a su trayectoria.

Ana Mendoza, Fernando Santibañez y Yoli Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Entrega de la Presea Huehuetlatolli

Entrega de la Presea Huehuetlatolli. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

El anfitrión –el equipo de Profesionales en Relaciones Públicas de Occidente A.C.- recibieron a 200 invitados, entre ellos a Ana Mendoza, presidenta de dicha asociación. La velada comenzó y al momento de la entrega a Yoli Sánchez llegó, se le reconoció su labor como empresaria y líder social de las mujeres tapatías.

Durante la gala se sirvió un menú de tres tiempos acompañado por bebidas nacionales e internacionales.

Yoli Sánchez y Paty Chávez. GENTE BIEN JALISCO / Entrega de la Presea Huehuetlatolli

Entrega de la Presea Huehuetlatolli. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Evento: Entrega de la Presea Huehuetlatolli. Lugar: Patio de los Naranjos del Museo Cabañas. Fecha: 6 de noviembre de 2025. Invitados: 200.

CP