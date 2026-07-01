Los 75 graduados de la generación 2026 del Instituto Cumbres San Javier estuvieron muy contentos al finalizar una etapa muy importante de su vida, terminar la preparatoria, y para celebrarlo organizaron una increíble graduación en Bellaterra, acompañados por familiares y amigos que disfrutaron con ellos esa última noche.

La fiesta comenzó a las 8:00 de la noche y los graduados llegaron con alegría, entusiasmo y la mejor actitud. Los encargados de que todo saliera perfecto fueron The Dreams Society cuidando cada detalle como la cena servida por Fuziones, la decoración y música hasta la madrugada. Uno de los momentos más emotivos fue el video de generación que hizo Elías Saad (Saad Films) donde compartieron alegrías y recuerdos que se llevarán para siempre. Como seguían con mucha energía y ganas de seguir celebrando, tuvieron a las 3:00 am un after en Terraza Gavarea.