Miércoles, 01 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Portada

Cumbres San Javier, generación 2026

La generación 2026 del Instituto Cumbres San Javier organizó una increíble graduación en Bellaterra, acompañada por familiares y amigos

Por: Aracely Aguilera

Luciana Zúñiga, Federico Amézcua, Renata Romero, Santiago Bremen y Regina Rolón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Luciana Zúñiga, Federico Amézcua, Renata Romero, Santiago Bremen y Regina Rolón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Eduardo Gómez, Jackson Rivas, Humberto de la Cruz, Óscar Ávila y Gustavo Cabrera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Eduardo Gómez, Jackson Rivas, Humberto de la Cruz, Óscar Ávila y Gustavo Cabrera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Regina Romero y Majo González. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Regina Romero y Majo González. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Regina Allegre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Regina Allegre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Ximena Oseguera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ximena Oseguera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Frida Cid. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Frida Cid. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Isabella Dueñas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Isabella Dueñas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Valentina Mora. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Valentina Mora. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

César del Toro y Julieta Mora. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

César del Toro y Julieta Mora. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Antonio Talamás y Rocío Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Antonio Talamás y Rocío Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Michelle Anguiano y Armando Anguiano. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Michelle Anguiano y Armando Anguiano. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

María Talamás y María Inés Romero. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

María Talamás y María Inés Romero. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Mónica Cao, Mónica Aguilar y Alejandro Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Mónica Cao, Mónica Aguilar y Alejandro Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Alessandra Ladrón de Guevara. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Alessandra Ladrón de Guevara. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Carla de Pelayo, Marcela Pelayo y Esteban Pelayo. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Carla de Pelayo, Marcela Pelayo y Esteban Pelayo. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Instituto Cumbres San Javier

Karla Vera, Pablo Vera y Karen Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Karla Vera, Pablo Vera y Karen Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Los 75 graduados de la generación 2026 del Instituto Cumbres San Javier estuvieron muy contentos al finalizar una etapa muy importante de su vida, terminar la preparatoria, y para celebrarlo organizaron una increíble graduación en Bellaterra, acompañados por familiares y amigos que disfrutaron con ellos esa última noche.

La fiesta comenzó a las 8:00 de la noche y los graduados llegaron con alegría, entusiasmo y la mejor actitud. Los encargados de que todo saliera perfecto fueron The Dreams Society cuidando cada detalle como la cena servida por Fuziones, la decoración y música hasta la madrugada. Uno de los momentos más emotivos fue el video de generación que hizo Elías Saad (Saad Films) donde compartieron alegrías y recuerdos que se llevarán para siempre. Como seguían con mucha energía y ganas de seguir celebrando, tuvieron a las 3:00 am un after en Terraza Gavarea.

Evento: Graduación del Instituto Cumbres San Javier. 

Fecha: 19 junio 2026.

Lugar: Bellaterra.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones