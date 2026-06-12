Bajo el lema Un swing que da vida se llevó a cabo la décima edición del Torneo de golf Mi Gran Esperanza, que en esta edición, lo recaudado ha sido destinado a apoyar los tratamientos contra el cáncer de niños y jóvenes con este padecimiento.

Los más de 100 participantes llegaron puntuales a la competencia para su registro, recoger su kit de bienvenida y disfrutar de un rico desayuno. En punto de las 08:30 horas se dio el escopetazo de salida, comenzando una jornada deportiva llena de generosidad, que se realizó bajo la modalidad A go go y twosome.

Durante el torneo, los jugadores contaron con estaciones de alimentos y bebidas, activaciones especiales, rifas y varias sorpresas asimismo hubo una subasta de obras de arte, piezas deportivas de colección y estancias vacacionales.

Al finalizar la competencia se efectuó la ceremonia de premiación, en la que antes de dar a conocer los ganadores de sirvió un delicioso buffet italiano, para luego hacer la premiación en la que también se reconoció la participación de los 55 patrocinadores. Los ganadores fueron Juan Pedro Martínez y Nicolás Pérez en el primer lugar; Fernanda García y Raúl Urrea en segundo; y Fernando Limón y Luis Limón en tercero, quienes recibieron trofeos elaborados por Jesús Guerrero Santos y piezas artesanales por creadores wixaritari, además hubo premios para el O’yes en los hoyos cuatro, 15 y 17.

Mi Gran Esperanza con más de 30 años de existencia, bajo la guía de su fundadora Bertha Padilla de Pérez, ha beneficiado a más de seis mil pacientes con cáncer, consolidándose como una de las organizaciones de apoyo más sobresalientes en esta causa.