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Torneo de golf “Mi Gran Esperanza” celebra su décima edición

Mi Gran Esperanza, ha beneficiado a más de seis mil pacientes con cáncer, consolidándose como una de las organizaciones de apoyo más sobresalientes en esta causa

Por: Xochitl Martínez

Nicolás Pérez y Juan Pedro Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Nicolás Pérez y Juan Pedro Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Alejandra Jiménez y Camia Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / 10° Torneo de Golf Mi Gran Esperanza

Alejandra Jiménez y Camia Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / 10° Torneo de Golf Mi Gran Esperanza

Chofi Núñez y Andrés Rickmann. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Chofi Núñez y Andrés Rickmann. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandro Dami y Yoshinori Moriya. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Alejandro Dami y Yoshinori Moriya. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Marco Covarrubias, Fanny Carrillo, Víctor Peralta y Enrique Martínez. GENTE BIEN JALISCO / 10° Torneo de Golf Mi Gran Esperanza

Marco Covarrubias, Fanny Carrillo, Víctor Peralta y Enrique Martínez. GENTE BIEN JALISCO / 10° Torneo de Golf Mi Gran Esperanza

Paloma Castellanos, Karina Corral, Pame Hinojosa, Gaby Sánchez, Beatriz Errejón y Ana Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paloma Castellanos, Karina Corral, Pame Hinojosa, Gaby Sánchez, Beatriz Errejón y Ana Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rodrigo Barba y Otto Schmall. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Rodrigo Barba y Otto Schmall. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Héctor Luján, Pepe Arias, Enrique Bustos y Eduardo Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / 10° Torneo de Golf Mi Gran Esperanza

Héctor Luján, Pepe Arias, Enrique Bustos y Eduardo Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / 10° Torneo de Golf Mi Gran Esperanza

Julio Acevedo y Felipe Rojas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Julio Acevedo y Felipe Rojas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fabrizio Llanza, Héctor Manuel Castellanos, Manolo Castellanos y Juan Diego Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Fabrizio Llanza, Héctor Manuel Castellanos, Manolo Castellanos y Juan Diego Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Bajo el lema Un swing que da vida se llevó a cabo la décima edición del Torneo de golf Mi Gran Esperanza, que en esta edición, lo recaudado ha sido destinado a apoyar los tratamientos contra el cáncer de niños y jóvenes con este padecimiento.

Los más de 100 participantes llegaron puntuales a la competencia para su registro, recoger su kit de bienvenida y disfrutar de un rico desayuno. En punto de las 08:30 horas se dio el escopetazo de salida, comenzando una jornada deportiva llena de generosidad, que se realizó bajo la  modalidad A go go y twosome.

Durante el torneo, los jugadores contaron con estaciones de alimentos y bebidas, activaciones especiales, rifas y varias sorpresas asimismo hubo una subasta de obras de arte, piezas deportivas de colección y estancias vacacionales.

Al finalizar la competencia se efectuó la ceremonia de premiación, en la que antes de dar a conocer los ganadores de sirvió un delicioso buffet italiano, para luego hacer la premiación en la que también se reconoció la participación de los 55 patrocinadores. Los ganadores fueron Juan Pedro Martínez y Nicolás Pérez en el primer lugar; Fernanda García y Raúl Urrea en segundo; y Fernando Limón y Luis Limón en tercero, quienes recibieron trofeos elaborados por Jesús Guerrero Santos y piezas artesanales por creadores wixaritari, además hubo premios para el O’yes en los hoyos cuatro, 15 y 17.

Mi Gran Esperanza con más de 30 años de existencia, bajo la guía de su fundadora Bertha Padilla de Pérez, ha beneficiado a más de seis mil pacientes con cáncer, consolidándose como una de las organizaciones de apoyo más sobresalientes en esta causa.

Evento: 10° Torneo de Golf Mi Gran Esperanza.

Lugar: Guadalajara Country Club.

Fecha: 25 de mayo de 2026.

Participantes: 112.

Temas

  • Golf
  • Nicolás Pérez
  • Juan Pedro Martínez
  • Alejandra Jiménez
  • Camia Sahagún
  • Chofi Núñez
  • Andrés Rickmann
  • Alejandro Dami
  • Yoshinori Moriya
  • Marco Covarrubias
  • Fanny Carrillo
  • Víctor Peralta
  • Enrique Martínez
  • Paloma Castellanos
  • Karina Corral
  • Pame Hinojosa
  • Gaby Sánchez
  • Beatriz Errejón
  • Ana Cárdenas
  • Rodrigo Barba
  • Otto Schmall
  • Héctor Luján
  • Pepe Arias
  • Enrique Bustos
  • Eduardo Vázquez
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