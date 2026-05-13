Una tarde para bailar, brindar, descubrir propuestas gastronómicas y dejarse llevar por la música fue parte de la experiencia que ofreció Stereo Brunch 2026, festival boutique que regresó a Guadalajara con una edición pensada para disfrutarse de principio a fin.

La cita fue el 2 de mayo de 2026, en Campo Mágico, donde los asistentes vivieron una jornada de 12 horas en la que convergieron música, arte, diseño y gastronomía, bajo la organización de Humano, Bar Américas y Vinos América.

Para esta edición, el festival apostó por una curaduría sonora marcada por los ritmos de Latin House y Afro House, con Hugel como uno de los grandes protagonistas de la noche, llevando la energía de la pista a uno de los encuentros más esperados de la escena tapatía.

La propuesta culinaria también tomó un papel especial, con un formato de restaurantes pop-up a cargo de conceptos como Estéreo Americana, La Quebrada y The Grilling Bastards, que ofrecieron una experiencia gastronómica pensada para acompañar el ambiente del festival.

Además, el arte fue parte central de la atmósfera con la intervención de RRRRUBE, quien transformó el venue en una experiencia visual inmersiva, reafirmando el espíritu creativo y multisensorial de Stereo Brunch.