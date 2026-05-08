Comienza el fin de semana y son los días perfectos para disfrutar de alguna de las nuevas películas que ya se exhiben en las salas de cine tapatías. Revisa las historias y elige la mejor para disfrutar de una salida al cine con la mejor compañía.

Las ovejas detectives

¿Estamos ante el nuevo Babe, el puerquito valiente? Un puñado de animales de granja vuelven a convertirse en la fascinación de la crítica y el público gracias a Las ovejas detectives, una excéntrica y encantadora comedia en la que un rebaño intentará resolver un extraño crimen.

Con las actuaciones de Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Hong Chau y las voces en inglés de Julia Louis Dreyfuss, Bryan Cranston, Patrick Stewart, Bella Ramsey y Brett Goldstein.

Toma Nota

Esta divertidísima y singular comedia ha conquistado el corazón de la crítica, ganando 95% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Es para ti si…

Quieres ver una película familiar, graciosa y muy ocurrente.

Mortal Kombat II

Se han esperado cinco años, pero finalmente llega a cines la secuela de Mortal Kombat (2021). Con Scott McQuoid nuevamente como director, el nuevo filme se centra en Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. Los peleadores seguirán resistiendo la ira de Shao Khan, cuya amenaza se ha vuelto más peligrosa.

Los amantes de este legendario videojuego —así como los fans de la película anterior— pueden esperar la participación de personajes como Sonya Blade, Kitana, Kano, Lord Raiden, Jax, Scorpion y varios más.

Toma Nota

Aunque apenas se está estrenando esta secuela, Warner Bros. y Atomic Monster confirmaron que ya están trabajando en una tercera película de la saga.

Es para ti si…

Eres megafan de esta mitología, tanto en los videojuegos como en el cine.

Undertone: Frecuencia Maldita

Una mujer es locutora en un podcast sobre eventos paranormales, donde ella representa la voz del escepticismo. Mientras se encuentra cuidando a su madre enferma, recibe unas grabaciones de audio aterradoras que usarán como tema central en un episodio del podcast; sin embargo, lo que se escucha ahí será más escalofriante de lo que la protagonista pudo haber esperado.

Dirigida por Ian Tuason, Undertone es una película que utiliza su diseño sonoro para poner al espectador en una situación de terror total.

Toma Nota

La cinta ganó el oro en el Fantasia International Film Festival, el certamen canadiense más importante de cine de género; posteriormente, formó parte de la programación de Sundance, donde también tuvo una gran recepción del público.

Es para ti si…

Quieres ver una película de terror que te tendrá al borde de la butaca.

Deseo

Ludwika Paleta y Óscar Casas son los protagonistas de esta sensual película donde también actúan José María Yazpik, Pilar Pascual y Leo Ortizgris.

Paleta interpreta a una mujer exitosa, casada, con hijos y con una vida aparentemente completa, pero que en realidad siente un vacío profundo. Cuando su camino se cruza con el de un joven entrenador de natación, un fuego se enciende, colocándola en una situación que pondrá en jaque todo a su alrededor.

Toma Nota

Narrada en clave de thriller erótico, la cinta es dirigida por Teresa Simone, pseudónimo fílmico de la cineasta Natalia López Gallardo.

Es para ti si…

Quieres ver una película que promete elevar la temperatura en las salas de cine.

Billie Eilish: Hit me hard and soft

La intérprete de Birds of a feather, Wildflower y Ocean Eyes suma su talento al del aclamado cineasta James Cameron para codirigir esta ambiciosa película-concierto que promete ser una de las experiencias más inmersivas que se hayan visto en su tipo.

Prepárate para vivir la música de Eilish como nunca antes. ¿Será este el inicio de la carrera de Billie como realizadora audiovisual?

Toma Nota

La cinta fue filmada con tecnología 3D de realidad virtual para lograr un acabado visual que, a la fecha, no se ha visto en ningún concierto filmado.

Es para ti si…

Eres fan de Billie o de James Cameron.

El ritual del nahual

Una de las películas mexicanas de terror más comentadas del año llega finalmente a las salas de cine comercial. En este relato, un hombre herido se refugia en una aldea donde han estado ocurriendo asesinatos horribles. Una fuerza mística despertará para exigir justicia de una forma que va más allá de las leyes humanas.

Dirigida por Carlos Matienzo Serment y protagonizada por Gerardo Oñate, Alejandra Herrera y Gerardo Trejoluna, El ritual del nahual está disponible desde hoy en 500 pantallas de México.

Toma Nota

La película se estrenó en el Festival de Rotterdam y, previamente, participó en el Blood Window Showcase del Marché du Film en el Festival de Cannes.

Es para ti si…

Quieres descubrir por qué este largometraje nacional está dando tanto de qué hablar.

O Último Azul

Una de las películas iberoamericanas más aplaudidas del último año finalmente llega a salas comerciales de nuestro país.

"O último azul" es un largometraje brasileño que mezcla el drama y la ciencia ficción suave para transportar a un futuro cercano y distópico en el que el gobierno ha implementado medidas que afectan la libertad de los ancianos. En ese contexto, una mujer de 77 años iniciará un acto de desobediencia para poder seguir siendo dueña de su destino.

Toma Nota

Esta cinta coproducida por Brasil y México ganó el premio a la Mejor Película Iberoamericana en el FICG 40 y también el gran premio del jurado en la Berlinale.

Es para ti si…

Quieres ver una apuesta distinta dentro del cine iberoamericano.

Li Cham

Tres mujeres tsotsiles conocen el dolor de la pérdida y la muerte de primera mano, pues en sus vidas hay ausencias irrecuperables a causa de las violencias patriarcales. Es así que intentarán recuperarse y defender su tierra, su familia y su dignidad, decididas a que no les arrebaten la esperanza.

Toma Nota

La cinta dirigida por Ana Ts’uyeb fue premiada como el mejor documental en Festival de Morelia. También formó parte de la programación de Hot Docs, Sheffield y Ambulante. Búscala en Cinemex y salas del circuito cultural.

Es para ti si…

Buscas esas piezas maravillosas que dejan patente la diversidad del cine mexicano contemporáneo.

Aniversario

A partir de una reunión que desata secretos y tensiones, "Aniversario" sigue la lenta erosión de la confianza y la seguridad dentro de una familia. Con actuaciones intensas y una atmósfera de creciente amenaza, el filme plantea preguntas sobre lealtad, poder y las decisiones que destruyen lo que se ama.

Con las actuaciones de Diane Lane, Kyle Chandler, Mackenna Grace y un sólido reparto.

Toma Nota

La cinta es dirigida por Jan Komasa, cuya filmografía lo ha llevado a los más grandes festivales de cine del mundo. Búscala en Cinemex.

Es para ti si…

Te interesa ver un relato donde el complejo mundo político infecta la vida familiar.

XM