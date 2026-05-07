Galerías Guadalajara: El lugar para celebrar a mamá

El centro comercial Galerías Guadalajara es una plaza que en 2026 cumple 23 años de fundación, y se ha convertido en un destino icónico para las familias, que en esta temporada especial del Día de las Madres se puede reconocer a mamá como el corazón de la familia y celebrar con ella a través de experiencias, regalos y momentos memorables.

Gracias a su amplia oferta comercial, que incluye más de 250 marcas de moda, belleza, accesorios, tecnología, conceptos gastronómicos y de entretenimiento, entre las que destacan firmas como Pandora, Swarovski, Bizzarro, Cristal Joyas, Tous y Momentos by Bizzarro, que son ideales para el regalo perfecto de mamá.

Galerías Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Por su parte, espacios como Victoria’s Secret, Women’Secret, Zara, Stradivarius, Oysho, Guess, Julio e Ivonne complementan la experiencia con propuestas de moda para todos los estilos. También sobresalen Ulta Beauty, Sephora, Yves Rocher, Kiehl’s, L’Occitane y Lasser Clinic para darle un momento para sí misma. Otras alternativas son Sunglass Hut, Steve Madden, Aldo, Cloe, IShop y Liverpool.

O si se prefiere festejar en familia la oferta de los restaurantes del centro comercial es muy atractiva y variada desde The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Moshi Moshi, Sushi Factory, Italianni’s, La Rochetta, Casablanca by Campomar hasta Sanborns.

Galerías Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO

Este 10 de mayo crea un momento único en familia, Plaza Galerías Guadalajara te espera y te hará sentir como en casa, ya que se contará con actividades especiales con las marcas, experiencias interactivas y dinámicas para visitantes, talleres y actividades temáticas, música ambiental y momentos sorpresa, promociones y obsequios especiales así como sorteos por redes sociales para eventos y premios.

Con 22 años de historia, Plaza Galerías Guadalajara continúa reinventándose para ofrecer más que compras, una experiencia integral. Durante esta temporada, la invitación es a descubrir, recorrer y disfrutar cada espacio, donde las marcas, la gastronomía y las activaciones se unen para celebrar a mamá como se merece.