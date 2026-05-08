Inicia el fin de semana y la celebración del Día de las Madres puede comenzar desde este viernes, ya que hay una variedad de eventos de entretenimiento que pueden ser el regalo perfecto para mamá. Revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para su entretenimiento.

Megadeth dará un concierto en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Megadeth

En el marco de su gira This was our life 2026, la reconocida banda de metal se presentará en las principales ciudades del país, por lo que estará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que se escucharán las canciones más emblemáticas a lo largo de 40 años de trayectoria. La legendaria agrupación ha sido un referente del género, por lo que ahora puedes escuchar en vivo la voz de Dave Mustaine y el sonido de sus guitarras.

Arena Guadalajara.

13 de mayo, 21:00 hrs.

De $502 a $2,761.

La India Yuridia ofrecerá un espectáculo dedicado a las mamás en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

La India Yuridia

Una de las comediantes mexicanas más conocidas regresa al escenario jalisciense para ofrecer un espectáculo lleno de humor, música y momentos únicos. La comediante ofrecerá un espectáculo dedicado a las reinas de casa, quienes se divertirán con historias cercanas de la vida cotidiana, aderezadas con las ocurrencias y el característico humor de la comediante.

Auditorio Telmex.

9 de mayo, 18:00 y 21:45 hrs.

De $400 a $1,600. $2,000 VIP.

Dina Buendía brindará su tradicional concierto del 10 de mayo en el Teatro Galerías. ESPECIAL/FIESTAS DE OCTUBRE.

Dina Buendía

El tradicional concierto de la artista vernácula dedicado a las mamás mexicanas no podía faltar. “La voz más dulce de México” celebra con las madres tapatías 30 años de carrera artística, con una presentación en la que interpretará lo mejor de su repertorio.

Teatro Galerías.

10 de mayo, 19:30 hrs.

$500, $600 y $700.

Ricardo Caballero celebrará a las mamás tapatías co un concierto en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Ricardo Caballero

El cantante tapatío dará un concierto para celebrar a mamá que estará lleno de sorpresas para las hermosas mujeres, quienes disfrutarán de una velada de música pop y latina con la voz de este carismático showman. Goza de una noche familiar de música y baile dedicada a mamá.

Teatro Galerías.

9 de mayo, 20:00 hrs.

$450, $700, $850 y $990.

Caloncho dará un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Caloncho

Disfruta de una noche de frescura, ritmo y energía positiva con el concierto de este talento tapatío, quien ofrecerá una experiencia para conectar con sus sonidos más cálidos. Diviértete con la música que mezcla pop, folk y toques tropicales que te envolverá desde el primer acorde.

Auditorio Telmex.

14 de mayo, 21:00 hrs.

De $600 a $1,600.

Disfruta del concierto "José José Sinfónico" en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

José José Sinfónico

Es un homenaje al “Príncipe de la canción” interpretado por Joaquín Serrano, quien trasmite la fuerza dramática y la sutileza emocional que caracteriza al repertorio, acompañado por la Orquesta de Cámara de María Grever. Este concierto rinde homenaje al artista más emblemático de la música romántica en español en México.

Teatro Diana.

10 de mayo, 19:00 hrs.

De $550 a $980.

La obra de teatro "Dios mío, hazme viuda, por favor" se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/RUBÉN LARA.

Dios mío, hazme viuda, por favor

Margarita Gralia, Azela Robinson, Anette Michel, Aleida Nuñez y Nicole Vale protagonizan esta obra de teatro basada en el libro de Josefina Vázquez Mota, en la que explora la vida de cinco mujeres de distintas generaciones, quienes comparten sus retos familiares y sociales. Disfruta de esta comedia llena de reflexión que promueve el empoderamiento femenino y la superación de los miedos.

Teatro Galerías.

12 de mayo, 18:30 y 21:00 hrs.

$450, $500, $650 y $750.

"Cómo envejecer con gracia" se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Cómo envejecer con gracia

Ofelia Medina e Isaura Espinoza protagonizan esta puesta en escena, en la que dan vida a dos mujeres de la tercera edad con personalidades opuestas, quienes a través de la amistad y la solidaridad enfrentan la soledad y los desafíos de la vejez.

Teatro Galerías.

13 de mayo, 19:00 hrs.

$550, $650 y $750.

"El lago de los cisnes" interpretado por el Ballet Ruso de San Petersburgo se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

El lago de los cisnes

El Ballet Ruso de San Petersburgo regresa a Guadalajara con la clásica puesta en escena del género, bajo la dirección artística de Elena Kotsubira. La trama narra la historia de amor del príncipe Sigfrido y la princesa Odette. La joven y hermosa princesa vive hechizada por el malvado barón Von Rothbart como un cisne. El hechizo solo se romperá si alguien no haya amado antes le jura amor eterno. Disfruta de una noche con el arte de la danza.

Teatro Galerías.

8 de mayo, 20:00 hrs.

$650, $750, $850 y $950.

Ingrid Contreras dará un concierto en Palcco. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Ingrid Contreras

La cantante sonorense se presentará en uno de los escenarios importantes de la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que hará gala de su talento y su inigualable voz. Vive un concierto inolvidable que fusiona la balada pop con mariachi y disfruta de temas románticos, covers, canciones inéditas y medleys de la música de artistas internacionales.

Palcco.

9 de mayo, 20:00 hrs.

De $985 a $2,033.

Otros Eventos

Ichiko Aoba se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

El lago de los cisnes por el Ballet de Kiev

Con el Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk. Teatro Diana. 9 de mayo, 21:00 hrs. De $600 a $1,800.

Vladimir en Escenik

Escenik Teatro Bar de Palcco. 9 de mayo, 21:00 hrs. $550.

Ichiko Aoba

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 9 de mayo, 19:30 hrs. De $600 a $1,000.

Festival Nuit À Paris

Champagne, música, gastronomía, vinos y arte en vivo. Gavárea Terraza. 9 y 10 de mayo, 16:00 a 23:00 hrs. Adultos $1,300, $1,700 y $4,000 VIP. Niños $650, $850 y 2,000 VIP.

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