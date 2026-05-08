Inicia el fin de semana y la celebración del Día de las Madres puede comenzar desde este viernes, ya que hay una variedad de eventos de entretenimiento que pueden ser el regalo perfecto para mamá. Revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para su entretenimiento.En el marco de su gira This was our life 2026, la reconocida banda de metal se presentará en las principales ciudades del país, por lo que estará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que se escucharán las canciones más emblemáticas a lo largo de 40 años de trayectoria. La legendaria agrupación ha sido un referente del género, por lo que ahora puedes escuchar en vivo la voz de Dave Mustaine y el sonido de sus guitarras.Arena Guadalajara.13 de mayo, 21:00 hrs.De $502 a $2,761.Una de las comediantes mexicanas más conocidas regresa al escenario jalisciense para ofrecer un espectáculo lleno de humor, música y momentos únicos. La comediante ofrecerá un espectáculo dedicado a las reinas de casa, quienes se divertirán con historias cercanas de la vida cotidiana, aderezadas con las ocurrencias y el característico humor de la comediante.Auditorio Telmex.9 de mayo, 18:00 y 21:45 hrs.De $400 a $1,600. $2,000 VIP.El tradicional concierto de la artista vernácula dedicado a las mamás mexicanas no podía faltar. “La voz más dulce de México” celebra con las madres tapatías 30 años de carrera artística, con una presentación en la que interpretará lo mejor de su repertorio.Teatro Galerías.10 de mayo, 19:30 hrs.$500, $600 y $700.El cantante tapatío dará un concierto para celebrar a mamá que estará lleno de sorpresas para las hermosas mujeres, quienes disfrutarán de una velada de música pop y latina con la voz de este carismático showman. Goza de una noche familiar de música y baile dedicada a mamá.Teatro Galerías.9 de mayo, 20:00 hrs.$450, $700, $850 y $990.Disfruta de una noche de frescura, ritmo y energía positiva con el concierto de este talento tapatío, quien ofrecerá una experiencia para conectar con sus sonidos más cálidos. Diviértete con la música que mezcla pop, folk y toques tropicales que te envolverá desde el primer acorde.Auditorio Telmex.14 de mayo, 21:00 hrs.De $600 a $1,600.Es un homenaje al “Príncipe de la canción” interpretado por Joaquín Serrano, quien trasmite la fuerza dramática y la sutileza emocional que caracteriza al repertorio, acompañado por la Orquesta de Cámara de María Grever. Este concierto rinde homenaje al artista más emblemático de la música romántica en español en México.Teatro Diana.10 de mayo, 19:00 hrs.De $550 a $980.Margarita Gralia, Azela Robinson, Anette Michel, Aleida Nuñez y Nicole Vale protagonizan esta obra de teatro basada en el libro de Josefina Vázquez Mota, en la que explora la vida de cinco mujeres de distintas generaciones, quienes comparten sus retos familiares y sociales. Disfruta de esta comedia llena de reflexión que promueve el empoderamiento femenino y la superación de los miedos.Teatro Galerías.12 de mayo, 18:30 y 21:00 hrs.$450, $500, $650 y $750.Ofelia Medina e Isaura Espinoza protagonizan esta puesta en escena, en la que dan vida a dos mujeres de la tercera edad con personalidades opuestas, quienes a través de la amistad y la solidaridad enfrentan la soledad y los desafíos de la vejez.Teatro Galerías.13 de mayo, 19:00 hrs.$550, $650 y $750.El Ballet Ruso de San Petersburgo regresa a Guadalajara con la clásica puesta en escena del género, bajo la dirección artística de Elena Kotsubira. La trama narra la historia de amor del príncipe Sigfrido y la princesa Odette. La joven y hermosa princesa vive hechizada por el malvado barón Von Rothbart como un cisne. El hechizo solo se romperá si alguien no haya amado antes le jura amor eterno. Disfruta de una noche con el arte de la danza.Teatro Galerías.8 de mayo, 20:00 hrs.$650, $750, $850 y $950.La cantante sonorense se presentará en uno de los escenarios importantes de la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que hará gala de su talento y su inigualable voz. Vive un concierto inolvidable que fusiona la balada pop con mariachi y disfruta de temas románticos, covers, canciones inéditas y medleys de la música de artistas internacionales.Palcco.9 de mayo, 20:00 hrs.De $985 a $2,033.Con el Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk. Teatro Diana. 9 de mayo, 21:00 hrs. De $600 a $1,800.Escenik Teatro Bar de Palcco. 9 de mayo, 21:00 hrs. $550.Conjunto Santander de Artes Escénicas. 9 de mayo, 19:30 hrs. De $600 a $1,000.Champagne, música, gastronomía, vinos y arte en vivo. Gavárea Terraza. 9 y 10 de mayo, 16:00 a 23:00 hrs. Adultos $1,300, $1,700 y $4,000 VIP. Niños $650, $850 y 2,000 VIP.XM