Un nuevo lugar en la ciudad que abrió sus puertas recientemente para recibir a la socialité tapatía que disfruta del buen comer y beber, ofreciendo un menú centrado en fondos (caldos de mariscos) y bikinis (sándwiches para sumergir en el caldo). Se distingue por tener una cocina complementaria de crudos y marisco sonorense, así como una barra abierta como protagonista del espacio.Este es un proyecto creado por Robe Grill, Chema Martínez Gallardo y Dax Rivera con el mismo equipo detrás de Tacos Paris, que tanto éxito causó y ahora ya tienen esta nueva propuesta. Cerca de 80 invitados se dieron cita para felicitarlos, probar y disfrutar de una cocina creativa, deliciosa y con mucho estilo. Esa noche disfrutaron de apertura con vinos y comida de la casa.Más información en: @fondosybikinisCP