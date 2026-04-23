Un nuevo lugar en la ciudad que abrió sus puertas recientemente para recibir a la socialité tapatía que disfruta del buen comer y beber, ofreciendo un menú centrado en fondos (caldos de mariscos) y bikinis (sándwiches para sumergir en el caldo). Se distingue por tener una cocina complementaria de crudos y marisco sonorense, así como una barra abierta como protagonista del espacio.

Roberto Morales y Chema Martínez Gallardo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Alejandra Suárez, Lupita Giovannini y Alejandra Corona. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Enya Segura. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Este es un proyecto creado por Robe Grill, Chema Martínez Gallardo y Dax Rivera con el mismo equipo detrás de Tacos Paris, que tanto éxito causó y ahora ya tienen esta nueva propuesta. Cerca de 80 invitados se dieron cita para felicitarlos, probar y disfrutar de una cocina creativa, deliciosa y con mucho estilo. Esa noche disfrutaron de apertura con vinos y comida de la casa.

Aldo Divece y Katia Eguiarte. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Mariana Sánchez y Fer Vázquez Magoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Más información en: @fondosybikinis

Evento: Apertura de Fondos & Bikinis. Fecha: 9 de abril. Lugar: Punto Sao Paulo. Cita: 19:00 horas.

Karla Solórzano y Nash Tovar. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Carlos Ochoa y Juan Luis Chalita. GENTE BIEN JALISCO / Apertura de Fondos & Bikinis

CP