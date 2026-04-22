El cierre de Volvo Fashion Week México Guadalajara alcanzó uno de sus momentos más memorables con la Closing Party X IQOS, consolidándose como un imperdible dentro de la agenda.

Diseñadores, personalidades invitadas y figuras clave de la escena creativa se dieron cita en una noche donde la energía, la música y la conversación marcaron el ritmo.

Entre DJs y una atmósfera guiada por la curiosidad, IQOS demostró una vez más su capacidad para orquestar experiencias que conectan y elevan cada momento, convirtiendo este cierre en uno de los momentos más comentados y atractivos de la edición.

Evento: Closing Party x IQOS. Fecha: Viernes 17 de abril. Lugar: Sala Roxy. Cita: 10:00 pm

JG