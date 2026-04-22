Miércoles, 22 de Abril 2026

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Closing Party x IQOS: El gran final del Fashion Week México Guadalajara

Diseñadores, personalidades invitadas y figuras clave de la escena creativa se dieron cita en una noche donde la energía, la música y la conversación marcaron el ritmo

Por: Aracely Aguilera

Patricia Servín y Paola Tarno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Patricia Servín y Paola Tarno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Miguel Rodarte. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Miguel Rodarte. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

GENTE BIEN JALISCO / Closing Party x IQOS

GENTE BIEN JALISCO / Closing Party x IQOS

Maye de Lemus. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Maye de Lemus. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Benito Santos. GENTE BIEN JALISCO / Closing Party x IQOS

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Cory Crespo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Cory Crespo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Cici Tamez y Javier Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Cici Tamez y Javier Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Susy Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Closing Party x IQOS

Susy Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Closing Party x IQOS

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Andrea Velasco. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Andrea Velasco. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

GENTE BIEN JALISCO / Closing Party x IQOS

GENTE BIEN JALISCO / Closing Party x IQOS

Alejandro Serratos y Miriam Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Alejandro Serratos y Miriam Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

El cierre de Volvo Fashion Week México Guadalajara alcanzó uno de sus momentos más memorables con la Closing Party X IQOS, consolidándose como un imperdible dentro de la agenda. 

Diseñadores, personalidades invitadas y figuras clave de la escena creativa se dieron cita en una noche donde la energía, la música y la conversación marcaron el ritmo.

Entre DJs y una atmósfera guiada por la curiosidad, IQOS demostró una vez más su capacidad para orquestar experiencias que conectan y elevan cada momento, convirtiendo este cierre en uno de los momentos más comentados y atractivos de la edición.

Evento: Closing Party x IQOS.

Fecha: Viernes 17 de abril.

Lugar: Sala Roxy.

Cita: 10:00 pm

JG

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