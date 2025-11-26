Miércoles, 26 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Arte

Karla Mc Beath: Presenta su nueva serie de arte

El regreso a mí es un homenaje a cada una de las versiones de Karla Mc Beath, las cuales fue encontrando con el paso del tiempo, mientras recorría diferentes caminos y vivía historias que la moldearon

Por: Xochitl Martínez

Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Melissa del Toro. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”

Melissa del Toro. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”

Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Hassim Valle y Claudia López. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”

Hassim Valle y Claudia López. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”

Karina Manterola. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Karina Manterola. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Karla Mc Beath. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”

Karla Mc Beath. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”

Ivanna del Toro y Valeria Villegas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Ivanna del Toro y Valeria Villegas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Luis Fernando Ruiz y Elena Hernández Aldana. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Luis Fernando Ruiz y Elena Hernández Aldana. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Mariela Díaz y Daniel Gocher. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Mariela Díaz y Daniel Gocher. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Paulina Ortiz y Enrique Santos. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Paulina Ortiz y Enrique Santos. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Estudio Karla Mc Beath y Torre Nous realizaron la presentación de la nueva serie de arte plástico de Karla Mc Beath titulada El regreso a mí.

Los anfitriones recibieron a los invitados cordialmente entre clientes, amigos y familiares, para después presentar la serie, la cual consta de 12 obras realizadas en óleo sobre lienzo y técnicas mixtas sobre lienzo tanto en mediano como en gran formato.

Para celebrar se ofreció un coctel con canapés de bruschetta, salmón ahumado con queso de cabra y queso brie con mermelada de higos para acompañar se sirvió vino tinto y tequila.

El regreso a mí es un homenaje a cada una de las versiones de la autora, las cuales fue encontrando con el paso del tiempo, mientras recorría diferentes caminos y vivía historias que la moldearon. Lo recaudado será destinado a Nosotros por los Niños con Cáncer A.C. y la obra permanecerá abierta hasta febrero de 2026, visitas con previa cita a través de @estudiokarlamcbeath en Torre Nous, donde se expone el arte de artistas mexicanos emergentes.

Evento: Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”.

Lugar: Torre Nous.

Fecha: 6 de noviembre de 2025.

Invitados: 40.

CP

Temas

  • Exposición
  • Arte
  • Karla Mc Beath
  • Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”
  • Torre Nous
  • Luis Fernando Ruiz
  • Elena Hernández Aldana
  • Melissa del Toro
  • Paulina Ortiz
  • Enrique Santos
  • Larissa Rabago
  • Ivanna del Toro
  • Polo Salles
  • Ana Karen Varela
  • Ignacio Arellano
  • Jorge Padilla
  • Alejandro Martínez
  • Adriana Briseño
  • Erika Mc Beath
  • Claudia López
  • Magda Varela
  • Karina Manterola

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones