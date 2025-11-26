Estudio Karla Mc Beath y Torre Nous realizaron la presentación de la nueva serie de arte plástico de Karla Mc Beath titulada El regreso a mí.

Los anfitriones recibieron a los invitados cordialmente entre clientes, amigos y familiares, para después presentar la serie, la cual consta de 12 obras realizadas en óleo sobre lienzo y técnicas mixtas sobre lienzo tanto en mediano como en gran formato.

Para celebrar se ofreció un coctel con canapés de bruschetta, salmón ahumado con queso de cabra y queso brie con mermelada de higos para acompañar se sirvió vino tinto y tequila.

El regreso a mí es un homenaje a cada una de las versiones de la autora, las cuales fue encontrando con el paso del tiempo, mientras recorría diferentes caminos y vivía historias que la moldearon. Lo recaudado será destinado a Nosotros por los Niños con Cáncer A.C. y la obra permanecerá abierta hasta febrero de 2026, visitas con previa cita a través de @estudiokarlamcbeath en Torre Nous, donde se expone el arte de artistas mexicanos emergentes.

Evento: Presentación de la serie de arte “El regreso a mí”. Lugar: Torre Nous. Fecha: 6 de noviembre de 2025. Invitados: 40.

