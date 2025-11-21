Este viernes 21 de noviembre ya se pueden ver las nuevas películas que se estrenan en las salas de cine tapatías. Conoce las nuevas historias que ingresan a la cartelera de cine de la ciudad y elige la que sea de tu agrado en tu sala de cine favorita con la mejor compañía.

Wicked: Por Siempre

Tras los eventos de la primera parte, las vidas de Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) han tomado caminos separados. Mientras el país de Oz es un polvorín y las lealtades son puestas a prueba, una desconocida y su perrito llegarán desde Kansas para darle un giro al destino de las protagonistas.

Luego de que la primera cinta hiciera 760 millones de dólares en la taquilla global, las expectativas son altas, aunque —francamente— se antoja muy difícil superar la calidad audiovisual del primer filme. Ya contarán los espectadores cuál parte es su favorita: ¿la primera o la segunda?

Toma Nota

La primera parte ganó los premios Oscar® al mejor vestuario y diseño de producción, ¿crees que repetirá la hazaña?

Es para ti si…

Amaste la primera película.

Terror en Shelby Oaks

Este gran año de cine de terror sigue entregando piezas interesantes a los amantes del género. En este relato, una mujer intenta descubrir la verdad tras la desaparición de su hermana, quien se esfumó sin dejar rastro, mientras investigaba los misterios de un extraño pueblo: Shelby Oaks. La cinta es la ópera prima de Chris Stuckmann.

Toma Nota

Los productores recaudaron más de un millón 300 mil dólares a través de la plataforma Kickstarter, recibiendo donaciones de casi 15 mil personas.

Es para ti si…

No le puedes fallar al cine de terror.

Jujutsu Kaisen: Ejecución

Otra constante de 2025 han sido los exitosos estrenos de anime. La buena noticia para los fans de estos relatos japoneses es que ahora llega a las salas de cine Jujutsu Kaisen: Ejecución, pieza antológica que sirve como punto de partida para la tercera temporada.

En este estreno podrás ver una recapitulación de la segunda temporada de la serie, así como los dos más nuevos episodios. Sin duda, eso la vuelve imperdible para los fans de “Jujutsu”.

Toma Nota

Lo nuevo de Jujutsu Kaisen adaptará el arco del manga conocido como “Juego del sacrificio”.

Es para ti si…

Has sido fiel seguidor de las aventuras de Itadori, Gojo, Kurosaki y demás personajes de la saga.

Las Mutaciones

Basada en la novela de Jorge Comensal, Las Mutaciones es la nueva película del director de Guten Tag, Ramón, Jorge Ramírez-Suárez. En este relato, un hombre descubre que tiene un tumor maligno en la lengua. Tras la cirugía, queda mudo, incapaz de comunicarse con su familia y personas cercanas. Así, tendrá que aprender a transitar por su nueva realidad de tratamientos médicos a través del silencio, con un loro y una asistente doméstica como sus únicos aliados. Con Tony Dalton y Mónica del Carmen.

Toma Nota

La cinta tuvo su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Es para ti si…

Eres de los que siempre le apuestan al cine mexicano en cartelera.

El Acusado

Daniel Auteuil dirige y protagoniza este filme que recientemente formó parte del Tour de Cine Francés. En este atrapante relato, un hombre es acusado del asesinato de su mujer. Su abogado deberá defenderlo en un caso donde el acusado tiene todo en contra.

Toma Nota

La cinta está basada en el blog de un abogado francés que solía escribir en Internet sobre sus casos.

Es para ti si…

Te encantan los dramas legales con casos que parecen imposibles de ganar.

Re-Estreno

Rebelde sin causa. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Rebelde sin causa: 70° Aniversario

Uno de los clásicos más icónicos del cine estadounidense vuelve a las salas de cine celebrando siete décadas de su estreno original. El legendario James Dean es el protagonista de Rebelde sin causa. La cinta cuenta la historia de un joven que llega a un nuevo pueblo, pero su turbulento pasado, los conflictos transgeneracionales, sus rivales y sus aliados definirán su destino.

Toma Nota

La película fue nominada a tres premios Oscar®, incluyendo Mejor Guion. Y se exhibe solo en salas de Cinemex.

Es para ti si…

Quieres ver uno de los más grandes clásicos del cine mundial con todo el esplendor de la pantalla grande.

