Es viernes, comienza el fin de semana y es una noche de conciertos en diferentes recintos de la ciudad, por lo que en este espacio puedes consultar en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style qué artistas se presentarán y elegir a cuál deseas asistir. En los días siguientes la cartelera del entretenimiento tiene otros eventos destacados de danza, comedia, conferencias y mucho más. También puedes consultar las noticias en las secciones de Entretenimiento o Cultura de El Informador para que estés enterado de otras actividades que pueden interesarte.

El concierto 90’s Pop Tour llega a la Arena Guadalajara con una nueva prouducción titulada El Antro. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

90’s Pop Tour “El Antro”

En el marco de su gira por el país los artistas más representativos de la música pop de los años noventa ofrecerán un esperado concierto en la ciudad, en el que a través de una nueva producción en un escenario tradicional pondrán a cantar y a bailar a los tapatíos. Disfruta de las canciones más emblemáticas de JNS, Kabah, Magneto, Erik Rubín, Mercurio, The Sacados, Caló, SBS, Erika, M’Balia y Kalimba, DJ’S Le Twins.

Arena Guadalajara.

21 de noviembre, 21:00 hrs.

De $753 a $2,761.

Víctor García ofrecerá un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/FRANCISCO MARTÍNEZ.

Víctor García

Dentro de su gira Mi Regreso, el cantante y actor mexicano brindará un concierto para todas sus fans jaliscienses, quienes disfrutarán de sus canciones más famosas y otros temas a los que les imprime su singular sello. Disfruta de un nuevo show con una gran producción, en una velada que promete ser inolvidable.

Teatro Diana.

21 de noviembre, 21:00 hrs.

De $500 a $2,200.

Dina Buendía, Azucena la de Jalisco y Alejandra Orozco darán un concierto en el Teatro Galerías titulado Divas del Mariachi. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Divas del Mariachi

Las cantantes Dina Buendía, Azucena la de Jalisco y Alejandra Orozco unen su talento en un mismo escenario para dar un gran concierto, en el que los asistentes escucharán los temas de la música vernácula en sus voces así como algunas canciones compartidas. Si disfrutas de la música mexicana, esta es una oportunidad para escucharla en vivo en las grandes voces femeninas tapatías.

Teatro Galerías.

21 de noviembre, 21:00 hrs.

$650, $750 y $850.

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba interpretará su decimo programa en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER-ARINACIÓN IMAGO.

Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba

La OHIR ofrecerá el décimo programa de su temporada titulado Metamorfosis compuesto por un repertorio que conecta la creación musical contemporánea con obras emblemáticas del Siglo XX, bajo la dirección de Sergio Ramírez. El concierto incluye piezas de Liliana Rodríguez Alvarado, Gerald Finzi y Richard Strauss. Como solista invitado Diego Cajas.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

22 de noviembre, 19:30 hrs.

De $100 a $200. $230 VIP.

Apocalyptica regresa a Guadalajara para dar un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • C. ZEPEDA.

Apocalyptica

La aclamada banda finlandesa de metal sinfónico se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un poderoso show, que tiene al chelo como protagonista. Con una fusión única entre la música clásica y el metal, la agrupación interpretará composiciones originales y versiones épicas de clásicos del rock y el metal. Goza de una original velada que promete ser inolvidable.

Auditorio Telmex.

25 de noviembre, 21:00 hrs.

De $600 a $1,800. $2,200 VIP.

Manuel Medrano se presentará en el Auditorio Telmex. EFE.

Manuel Medrano

El cantante y compositor colombiano pisa tierras jaliscienses en el marco de su gira 10 años tour para dar un concierto con el que celebra su primera década de carrera, en el que interpretará los temas de su reciente álbum Superior así como muchos de sus éxitos que lo han consolidado en el gusto del público.

Auditorio Telmex.

26 de noviembre, 21:00 hrs.

De $660 a $2,280.

El ballet folclórico Teocalli presentará Huellas de tradición en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL.

Teocalli

Es un ballet folclórico que se presenta por primera vez en el escenario de este recinto, con una propuesta renovada, que consiste en un espectáculo de alrededor de dos horas de duración con intermedio. El espectáculo Huellas de tradición se compone por seis cuadros que exaltan la diversidad cultural de México con estampas de Yucatán, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa Mestizo, Veracruz y Jalisco.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

23 de noviembre, 18:00 hrs.

De $300 a $500.

Agustín Laje brindará una conferencia en el Teatro Galerías. ESPECIAL.

Agustín Laje

El escritor, conferencista y politólogo argentino pisa tierras tapatías para ofrecer la conferencia Wokismo y progresismo: Ideologías de la disolución, en la que dará un mensaje provida que invita a la reflexión. También habrá venta y firma de sus libros.

Teatro Galerías.

27 de noviembre, 20:00 hrs.

$400, $500 y $900.

Otros Eventos

Eden Muñoz ofrecerá tres fechas de concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL.

Luces y sombras de Katsura Kan

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 21 de noviembre, 20:00 hrs. $200.

NSQK

Auditorio Telmex. 22 de noviembre, 21:00 hrs. De $500 a $1,400.

Pica Pica

Teatro Galerías. 22 de noviembre, 11:00 y 14:00 hrs. $650, $800, $1,000 y $1,300.

Los conejitos rosas no reciben cartas de amor

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 22, 29 de noviembre y 6 de diciembre, 19:00 hrs. 28 de noviembre y 5 de diciembre, 20:00 hrs. $250.

Wohl

10 años. Conjunto Santander de Artes Escénicas. 27 de noviembre, 21:00 hrs. $300.

Eden Muñoz

Auditorio Telmex. 27, 28 y 29 de noviembre, 21:00 hrs. De $400 a $2,600. $3,600 VIP.

XM