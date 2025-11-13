Discover Vail invitó a un grupo de destacadas personalidades de Guadalajara a disfrutar lo mejor de este icónico destino, y aquí te contamos las mejores actividades para hacer allá, porque Vail es un lugar como ningún otro en el mundo los 365 días del año.

Lo primero es tener tu Epic Pass, con el que puedes disfrutar la montaña en verano, otoño e invierno. Es el pase de esquí más completo del mundo, que te da acceso a más de 90 destinos en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Australia.

Ale Haro, Ale Infante, Ana Paula Ruiz, Kenya Rodríguez, Sofía y Karina Manterola, acompañadas de Sylvia Rivera Jáuregui, PR del destino, se hospedaron en el espectacular Four Seasons Resort and Residences Vail, donde disfrutaron del Remedy Bar y su inigualable Spa, perfecto para recuperarse del vuelo.

En cuanto a gastronomía, Vail es un paraíso culinario. Uno de los favoritos del grupo fue Makoto Vail, restaurante japonés del galardonado chef Makoto Okuwa, reconocido por ofrecer el mejor sushi de la zona.

El grupo aprovechó el increíble escenario natural de Vail con una excursión al aire libre organizada por Paragon Guides, que incluyó una caminata por el bosque acompañadas de llamas, culminando con un delicioso picnic en medio de la naturaleza.

El pueblo peatonal de Vail está lleno de rincones por descubrir, como la 10th Mountain Whiskey Distillery, inspirada en la historia de los fundadores del resort, o los imperdibles restaurantes recomendados por la Guía Michelin Colorado, entre ellos el icónico Sweet Basil y el nuevo Tavernetta, dentro del Four Seasons, que cuenta con su propia ventanita de spritz, terraza con fogateros y una vista espectacular a Vail Mountain.

Otra forma imperdible de disfrutar los paisajes que rodean esta majestuosa montaña es tomar un tour en vehículos 4x4 y pasar el día en el Lago Piney, una joya natural enclavada entre pinos y montañas.

Para quienes buscan ambiente y diversión, el lugar favorito es Chasing Rabbits, el club social por excelencia de Vail, con música, cocteles y experiencias inmersivas. Y, por supuesto, ningún viaje a Vail está completo sin subir en la góndola a la montaña, algo que ellas hicieron para tomar una clase de yoga con vistas impresionantes al valle.

El próximo 14 de noviembre, Vail Mountain abrirá oficialmente la temporada de esquí, así que es el momento ideal para comprar tu Epic Pass, que por primera vez incluye los nuevos Epic Friend Tickets, con los que puedes invitar a tus amigos a esquiar con un 50% de descuento.

Además, ya se publicó el lineup de conciertos y pop-ups musicales para este invierno, y promete ser una temporada espectacular.

Vail Mountain, el resort alpino por excelencia, se prepara para redefinir la experiencia invernal con una agenda que combina deporte, cultura y entretenimiento a gran escala: más de 50 presentaciones musicales en vivo entre la montaña y los pueblos. Destacan nombres como Sofi Tukker, dúo nominado al Grammy (13 de diciembre en Ford Park), y Dillon Francis, referente del EDM (9 de enero en Chasing Rabbits).

Más información en:

@DiscoverVailColorado @epicpass

