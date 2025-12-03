El Tequileño para el mundo: Tequila El Tequileño

El 2025 ha sido un año muy importante para El Tequileño, ya que tuvieron la oportunidad de llevarlo a 45 países alrededor del mundo, incluyendo España, Italia, Reino Unido, India, Hong Kong, Tailandia, Estados Unidos, República Checa, Australia, Dinamarca y muchos más.Uno de los valores que los distingue a El Tequileño es su compromiso con la calidad. En enero de 2026 cumplirá 67 años, y durante todo ese tiempo la marca ha sido reconocida por su consistencia y calidad. La confianza no solo la han ganado en México sino en el mundo entero y continúan haciendo este tequila como siempre lo han hecho.Este año inscribieron sus tequilas a los concursos de degustación más prestigiosos del mundo, y los resultados son el testimonio de la pasión de su maestro tequilero de tercera generación, Tony Salles. Al recibir los galardones más destacados, demuestran que son un tequila de clase mundial que es reconocido por algunos de los jueces de destilados más experimentados del planeta.Spirits Business Tequila & Mezcal Masters 2025:2 medallas Master2 medallas de OroSpirits Business Awards 2025:Blender of the Year – Tony SallesTequila/Mezcal Brand of the Year – El TequileñoEvent of the Year – Margarita MileBest New Product – runner up – El Tequileño Still StrengthThe Drinks Business – International Spirits Challenge 2025:3 medallas Doble Oro3 medallas de OroThe Drinks Business – International Spirits Challenge Awards 2025:Agave Spirits Producer of the Year 2025 – El Tequileño(También ganaron este premio en 2024 y 2023)Best in Class Reposado – El Tequileño ReposadoBest in Class Añejo – El Tequileño AñejoSan Francisco World Spirits Competition 2025:1 medalla Doble Oro2 medallas de OroThe Fifty Best Tasting Competition 2025:2 medallas Doble Oro1 medalla de OroTAG Spirits Awards 2025:1 medalla Best in Show1 medalla Platino1 medalla Doble Oro3 medallas de OroConcours Mondial de Bruxelles 2025:1 medalla de OroInternational Wine and Spirits Challenge 2025:1 medalla de OroCP