El Tequileño para el mundo: Tequila El Tequileño

El 2025 ha sido un año muy importante para El Tequileño, ya que tuvieron la oportunidad de llevarlo a 45 países alrededor del mundo, incluyendo España, Italia, Reino Unido, India, Hong Kong, Tailandia, Estados Unidos, República Checa, Australia, Dinamarca y muchos más.

Uno de los valores que los distingue a El Tequileño es su compromiso con la calidad. En enero de 2026 cumplirá 67 años, y durante todo ese tiempo la marca ha sido reconocida por su consistencia y calidad. La confianza no solo la han ganado en México sino en el mundo entero y continúan haciendo este tequila como siempre lo han hecho.

Jorge Antonio Salles Herrera. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía El Tequileño

Este año inscribieron sus tequilas a los concursos de degustación más prestigiosos del mundo, y los resultados son el testimonio de la pasión de su maestro tequilero de tercera generación, Tony Salles. Al recibir los galardones más destacados, demuestran que son un tequila de clase mundial que es reconocido por algunos de los jueces de destilados más experimentados del planeta.

Spirits Business Awards 2025: Blender of the Year – Tony Salles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de diciembre 2025

LOS LOGROS:

Spirits Business Tequila & Mezcal Masters 2025:

2 medallas Master

2 medallas de Oro

Spirits Business Awards 2025:

Blender of the Year – Tony Salles

Tequila/Mezcal Brand of the Year – El Tequileño

Event of the Year – Margarita Mile

Best New Product – runner up – El Tequileño Still Strength

The Drinks Business – International Spirits Challenge 2025:

3 medallas Doble Oro

3 medallas de Oro

The Drinks Business – International Spirits Challenge Awards 2025:

Agave Spirits Producer of the Year 2025 – El Tequileño

(También ganaron este premio en 2024 y 2023)

Best in Class Reposado – El Tequileño Reposado

Best in Class Añejo – El Tequileño Añejo

San Francisco World Spirits Competition 2025:

1 medalla Doble Oro

2 medallas de Oro

The Fifty Best Tasting Competition 2025:

2 medallas Doble Oro

1 medalla de Oro

TAG Spirits Awards 2025:

1 medalla Best in Show

1 medalla Platino

1 medalla Doble Oro

3 medallas de Oro

Concours Mondial de Bruxelles 2025:

1 medalla de Oro

International Wine and Spirits Challenge 2025:

1 medalla de Oro

