El Paso: Un latido en la frontera

Con más de 300 días de sol, El Paso, Texas, está en constante evolución gracias a las tendencias que llegan por ambos lados de la frontera. Se distingue por su creatividad, innovación, desarrollo, arte, gastronomía y por tener los mejores outlets de la región. Su gente es acogedora, amable y auténtica con profundo sentido de comunidad. Los viajeros podrán relajarse y vivir aventuras increíbles.

En El Paso te encontrarás con la inmensidad del desierto para respirar aire puro

¿Cómo llegar?

Es más sencillo de lo que parece, ya sea que vengas desde México u otras partes del mundo. Una de las maneras más rápidas de llegar a El Paso es volar a Ciudad Juárez, porque es un puente de entrada clave. Estas líneas son operadas por aerolíneas como Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico y TAR. Una vez que aterrices en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, llegar a El Paso es rápido y sencillo. Puedes tomar un taxi o cruzar el puente caminando también, si alquilas un auto, podrás cruzar manejando. Asegúrate de llevar contigo todo lo necesario, como visa y pasaporte.

Una vez que aterrices en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, llegar a El Paso es rápido y sencillo

Estancia excepcional

El Hyatt Place El Paso Airport es un punto de partida ideal para explorar esta vibrante ciudad fronteriza. Cuenta con Wi-Fi, amplias habitaciones, el desayuno gratuito, piscina al aire libre, gimnasio y centro de negocios. Está justo frente al Bassett Place y a cinco minutos de Cielo Vista Mall y Fountains at Farah. Ofrece un servicio de transporte al aeropuerto y de traslado gratuito a los alrededores. El Puente Internacional de las Américas está a 5,6 km del hotel. El aeropuerto internacional de El Paso está a seis minutos en coche.

El Paso tiene una oferta hotelera de primera clase

Foodies FAVS

Grimaldi´s Pizza: Su rico menú contiene ensaldas, pizzas y postres, por lo que es fácil decidir y disfrutar.

Grimaldi's Pizzeria se encuentra en Fountains at Farah en El Paso, Texas

Ambar Restaurante: Ubicado en el icónico Hotel Plaza at Pioneer Park, ofrece una experiencia culinaria histórica como el edificio que lo alberga. Celebra los sabores de México al estilo contemporáneo con una fascinante selección de destilados.

Tiene una atmósfera sofisticada que los comensales podrán disfrutar

Salt + Honey: Este café exalta la sencillez de la cocina que reconforta. Es conocido por sus increíbles Hot Cakes con Baklava y sus Tacos Borrachos.

Este lugar es un ejemplo perfecto de la deliciosa cocina de El Paso, ¡no te lo puedes perder!

Amar Restaurante: Es una combinación perfecta para disfrutar de la cocina mexicana y peruana. Destaca por su creatividad, técnica y sabores inigualables.

Amar es una visita obligada para quienes buscan lo extraordinario en El Paso

West Texas Chophouse: Destaca por su ambiente elegante, ofrece una experiencia de asador auténtica en un ambiente contemporáneo, incluyendo hamburguesas, sándwiches y postres caseros, además de una carta de carnes.

Bravo Coffee House: Este café tiene un ambiente acogedor, relajado que se distingue por platillos como el tamal de maíz azul con pipián, las tostadas de champiñones y aguachile negro, y los tlacoyos.

En este lugar los clientes disfrutarán de la experiencia y el servicio

Have to

El parque estatal de las Montañas Franklin es perfecto para hacer senderismo, ciclismo de montaña, visitar las minas o admirar la flora del desierto de Chihuahua.

El Paso es la entrada a majestuosos espacios naturales y está a solo 15 minutos de la ciudad

La capital de la bota texana: El producto icónico que define al estilo texano son las botas vaqueras artesanales y Rocketbuster Boots es un referente de la industria con piezas personalizadas que son las favoritas de las celebridades.

El Paso es reconocida como la Capital Texana de la Bota, ya que cuenta con las marcas más prestigiosas en la fabricación de botas artesanales



El simulador iFly desafía la gravedad y vivirás al máximo la sensación de estar suspendido en el aire.

Desafía la gravedad en un ambiente seguro con la sensación de estar suspendido en el aire

Jugar Top Golf es una opción de alta tecnología en la que todos podrán participar con vista a la Montañas Franklin.

Este complejo deportivo combina el golf de alta tecnología en un ambiente de entretenimiento, música, comida y bebida

El museo La Nube es una de las novedades que ofrece una experiencia inmersiva y educativa para los niños.

Una de las novedades imperdibles ubicado en el corazón de la ciudad con experiencias educativas para los niños

El Teatro Abraham Chávez se distingue por una forma de sombrero y cuenta con capacidad para dos mil 500 personas. Está ubicado en el Centro de Convenciones.

La ciudad es un importante referente de la escena musical

La magia del arte urbano: El Paso se ha convertido en un lienzo para artistas locales e internacionales que buscan expresarse a través de los murales, que son parte del paisaje.

Una nueva generación de creadores plasma su visión en los muros de El Paso

Shopping definitivo: Podrás ir de compras a lugares como Cielo Vista Mall, Fountains at Farah, Bassett Place, para renovar tu guardarropa con las mejores marcas.

Uno de los mayores atractivos de El Paso son sus outlets

