Disneyland Resort, el lugar más feliz del mundo realizó la presentación del globo aerostático tradicional Celebrate Happiness! con el tema de su 70 Aniversario, en el marco del Festival Internacional del Globo (FIG) que celebró su edición 23 este 2025 en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato.

Celebrate Happines!. GENTE BIEN • X. MARTÍNEZ.

Del 14 al 17 de noviembre los visitantes al FIG tuvieron oportunidad de admirar al Celebrate Happiness! así como de disfrutar de la presencia de Mickey Mouse y Minnie Mouse. El primer día fue uno de los principales atractivos, ya que desde el inflado los visitantes estuvieron a la expectativa y con la emoción de ver y estar en contacto con los personajes favoritos de Disney, Mickey y Minnie, quienes saludaron y se tomaron fotos con algunos de los asistentes.

Durante el inflado de Celebrate Happines! en el FIG. GENTE BIEN • X. MARTÍNEZ.

Disneyland Resort ha participado en el FIG en cinco ocasiones, en sus visitas anteriores realizadas en 2006, 2012, 2014 y 2019 se presentaron con globos de figuras de Mickey Mouse con las orejas doradas en alusión al 50 aniversario de Disneyland y posteriormente con sus orejas normales. Ahora en 2025, Disneyland Resort California celebra su 70 aniversario con una gira por Estados Unidos, por lo que el FIG se convierte en el único lugar internacional donde llega este globo aerostático tradicional con los colores del aniversario en tonos naranja, rosa, azul y morado.

Festival Internacional del Globo 2025. GENTE BIEN • X. MARTÍNEZ.

El FIG contó con la participación de más de 200 globos provenientes de 25 países, tuvo como país invitado a Taiwán, además de ofrecer un sinfín actividades culturales, recreativas, presentaciones musicales y zona gastronómica en un ambiente familiar y en pleno contacto con la naturaleza.

Celebrate Happines!. GENTE BIEN • X. MARTÍNEZ.

Más sobre “Celebrate Happines!”

Para crear el globo, el equipo de Disneyland Resort en California diseñó imágenes impresas personalizadas, cosió los paneles con alrededor de ocho kilómetros de hilo y añadió una canastilla artesanal.

Una vez inflado, el globo mide 29 metros de altura y cuenta con un interior de dos mil 549 metros cúbicos, en el que le podría caber hasta 90 mil balones de basquetbol.

Disneyland Resort, el lugar más feliz del mundo. ESPECIAL/DISNEYLAND RESORT.

70 Aniversario de Disneyland Resort

La celebración de este aniversario en California continuará y se extenderá hasta el verano de 2026, con nuevas experiencias y el regreso de espectáculos emblemáticos. Para más información y planificar tu visita puedes consultar el sitio disneylandlatino.com.

XM