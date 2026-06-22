Celebran el Día Internacional del Yoga

Para celebrar el Día Internacional de Yoga y los 19 años de Árbol del Yoga se convocó a la comunidad a disfrutar de una clase especial de yoga enfocada en el Solsticio de Verano realizada en La Minerva . La cita fue el domingo 21 de junio a las 8:00 am para el acomodo de tapetes y gracias a la participación de CODE Jalisco y COMUDE en el apoyo de la logística, también entregaron mats de cortesía a los asistentes, teniendo una gran respuesta.

Ángel Guzmán y Nohemi Muñiz / Fotografía: Marifer Rached



La avenida de Agustín Yáñez, a unos pasos de La Minerva, se convirtió por más de dos horas en un estudio de yoga al aire libre para que tanto principiantes, intermedios y avanzados disfrutaran de una clase que incluyó música en vivo , por parte del equipo de Árbol del Yoga, un espacio que por casi dos décadas ha sido refugio, escuela y comunidad.

Disfrutando de su clase al aire libre / Fotografía: Marifer Rached



Esta clase fue gratuita, abierta al público general con la opción de dar diferentes niveles y todos pudieran tomarla , incluso se impartió yoga en silla como una opción más para personas con menor movilidad. Diversos maestros tuvieron la oportunidad de impartir esta clase con posturas que fueron ideales para realizarse en diferentes niveles, contando con el apoyo de maestros certificados para dar una atención más personalizada.

Esa mañana se obsequiaron tapetes para los asistentes / Fotografía: Marifer Rached



El evento fue en colaboración con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE), el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE) y Árbol del Yoga , con la intención de unir, hacer comunidad y sostener una práctica que invita a seguir transformando vidas.

Irene Espinosa / Fotografía: Marifer Rached



Al final los asistentes salieron felices, ya que algunos recibieron su tapete para seguir practicando, así como algunos obsequios de Árbol del Yoga como bolsos, gorras, stickers y clases de cortesía. ¡Felicitaciones!

Al inicio hubo cantos y música en vivo / Fotografía: Marifer Rached

Julia Barrios / Fotografía: Marifer Rached

Denisse Castellanos y Sofía Chávez / Fotografía: Marifer Rached

Mago González / Fotografía: Marifer Rached

María Ramírez / Fotografía: Marifer Rached

Enrique Vázquez / Fotografía: Marifer Rached

Sofía Fernández / Fotografía: Marifer Rached

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