Lunes, 22 de Junio 2026

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Celebran el Día Internacional del Yoga

Una mañana para conectar y agradecer en La Minerva

Por: El Informador

Con una clase masiva se celebró el Día Internacional del Yoga en La Minerva / Fotografía: Marifer Rached

Con una clase masiva se celebró el Día Internacional del Yoga en La Minerva / Fotografía: Marifer Rached

Para celebrar el Día Internacional de Yoga y los 19 años de Árbol del Yoga se convocó a la comunidad a disfrutar de una clase especial de yoga enfocada en el Solsticio de Verano realizada en La Minerva. La cita fue el domingo 21 de junio a las 8:00 am para el acomodo de tapetes y gracias a la participación de CODE Jalisco y COMUDE en el apoyo de la logística, también entregaron mats de cortesía a los asistentes, teniendo una gran respuesta. 

 Ángel Guzmán y Nohemi Muñiz / Fotografía: Marifer Rached
 Ángel Guzmán y Nohemi Muñiz  / Fotografía: Marifer Rached 


La avenida de Agustín Yáñez, a unos pasos de La Minerva, se convirtió por más de dos horas en un estudio de yoga al aire libre para que tanto principiantes, intermedios y avanzados disfrutaran de una clase que incluyó música en vivo, por parte del equipo de Árbol del Yoga, un espacio que por casi dos décadas ha sido refugio, escuela y comunidad. 

 Disfrutando de su clase al aire libre / Fotografía: Marifer Rached
 Disfrutando de su clase al aire libre / Fotografía: Marifer Rached 


Esta clase fue gratuita, abierta al público general con la opción de dar diferentes niveles y todos pudieran tomarla, incluso se impartió yoga en silla como una opción más para personas con menor movilidad. Diversos maestros tuvieron la oportunidad de impartir esta clase con posturas que fueron ideales para realizarse en diferentes niveles, contando con el apoyo de maestros certificados para dar una atención más personalizada. 

 Esa mañana se obsequiaron tapetes para los asistentes / Fotografía: Marifer Rached 
 Esa mañana se obsequiaron tapetes para los asistentes / Fotografía: Marifer Rached 


El evento fue en colaboración con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE), el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE) y Árbol del Yoga, con la intención de unir, hacer comunidad y sostener una práctica que invita a seguir transformando vidas. 

 Irene Espinosa / Fotografía: Marifer Rached
 Irene Espinosa / Fotografía: Marifer Rached 


Al final los asistentes salieron felices, ya que algunos recibieron su tapete para seguir practicando, así como algunos obsequios de Árbol del Yoga como bolsos, gorras, stickers y clases de cortesía. ¡Felicitaciones!

 Al inicio hubo cantos y música en vivo / Fotografía: Marifer Rached
 Al inicio hubo cantos y música en vivo / Fotografía: Marifer Rached 
 Julia Barrios / Fotografía: Marifer Rached
 Julia Barrios / Fotografía: Marifer Rached 
 Denisse Castellanos y Sofía Chávez / Fotografía: Marifer Rached
 Denisse Castellanos y Sofía Chávez / Fotografía: Marifer Rached 
 Mago González / Fotografía: Marifer Rached
 Mago González / Fotografía: Marifer Rached 
 María Ramírez / Fotografía: Marifer Rached
 María Ramírez / Fotografía: Marifer Rached 
 Enrique Vázquez / Fotografía: Marifer Rached
 Enrique Vázquez / Fotografía: Marifer Rached 
 Sofía Fernández / Fotografía: Marifer Rached
 Sofía Fernández / Fotografía: Marifer Rached

AA

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