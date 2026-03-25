Core Suites: celebra certificación Best Place to Live®

Core Suites continúa consolidándose como una de las propuestas residenciales más innovadoras de la ciudad. Recientemente, el desarrollo ubicado en Zapopan recibió la certificación Best Place to Live®, convirtiéndose en el primer coliving certificado en México y el número uno en Latinoamérica en obtener este reconocimiento.

Mayra Vázquez, Michelle Bonilla, Danna Gutiérrez y Isabel Díaz. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Este distintivo internacional se otorga con base en la opinión directa de los residentes, quienes evalúan su experiencia real dentro del desarrollo. Para Core Suites, este logro representa una validación de su concepto: Crear un espacio donde la comodidad, el servicio y la comunidad se integren en una experiencia de vida completa.

Con 186 suites totalmente equipadas y 30 habitaciones de hotelería, el proyecto se ha posicionado como uno de los complejos de coliving más relevantes de Guadalajara.

Sergio Flores, Bredska Bibiana Sahagún, Mariana Parra y Eduardo Cornejo GENTE BIEN JALISCO / Core Suites

Entre sus amenidades destacan espacios pensados para el bienestar y la convivencia como coworking, gimnasio, restaurante, lavandería, alberca, un bosque privado y 1.8 kilómetros de sendero, además de diversas áreas comunes que permiten disfrutar de un estilo de vida práctico y dinámico dentro del mismo desarrollo.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Para el equipo de Core Suites, esta certificación representa un paso importante en la evolución del proyecto, que continuará fortaleciendo sus espacios, servicios y comunidad, con la convicción de que la calidad de vida se construye todos los días.

GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

GENTE BIEN JALISCO / Core Suites

Core Suites Página Web: coresuites.mx Instagram: Core Suites

JG