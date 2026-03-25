Arte en juego es una subasta de arte contemporáneo que se llevó a cabo en el exclusivo bosque urbano Art Park, bajo la organización por Mariella José Castro y la curaduría de María Orozco.

Nicolás Topete. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Daniela González y A Félix. GENTE BIEN JALISCO / “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo

Los equipos de Corporativo Brayco, Art Park, Interartis, Humming Spirit y Cabezas Cuadradas así como Mariella José Castro y María Orozco dieron la bienvenida a los asistentes, quienes disfrutaron de un coctel al lado de los artistas plásticos en el que degustaron vino tinto y charcutería, para después dar paso a la subasta, en la que se contó con el maestro Felipe Covarrubias como martillero.

Carlos Damasco, Alexa Avelar y Carlos Millán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Yuri Ceballos y Eduardo Monraz. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Arte en juego es una colección de 38 obras de 35 artistas plásticos jaliscienses, que en colaboración con Humming Spirit, Interartis y Art Park conviven para enaltecer y apreciar el talento jalisciense.

Alejandro Dorantes y Evaluz Zárate, Mariela Castro y Carlos González. GENTE BIEN JALISCO / “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo

Iván Torres y Nalledtka Vega. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

La subasta se realizó con la presencia de coleccionistas conocedores de arte y artistas como Adnan Galva, Antonio Guzmán, Carlos Torres, Daniel Fontanini, David Becerra, Juan Carlos Macias, Juan Salmon, Luke Ramsey, Maltaraña, entre muchos otros.

Yamir Ali Yedet y María Orozco. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Felipe Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo

Evento: “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo. Lugar: Art Park. Fecha: 19 de marzo de 2026. Invitados: 40. Patrocinadores: Corporativo Brayco y Art Park. Art Park Boulevard del Rodeo 166, Zapopan, Jalisco. Instagram: @artparkcity, @hummingspirit, @interartis

JG