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Arte en Juego: Subasta de arte contemporáneo

Arte en juego es una colección de 38 obras de 35 artistas plásticos jaliscienses, que en colaboración con Humming Spirit, Interartis y Art Park

Por: Xochitl Martínez

Naburón (nombre artístico) y Daniel Cortes. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Naburón (nombre artístico) y Daniel Cortes. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Arte en juego es una subasta de arte contemporáneo que se llevó a cabo en el exclusivo bosque urbano Art Park, bajo la organización por Mariella José Castro y la curaduría de María Orozco.

Nicolás Topete. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached
Daniela González y A Félix. GENTE BIEN JALISCO / “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo

Los equipos de Corporativo Brayco, Art Park, Interartis, Humming Spirit y Cabezas Cuadradas así como Mariella José Castro y María Orozco dieron la bienvenida a los asistentes, quienes disfrutaron de un coctel al lado de los artistas plásticos en el que degustaron vino tinto y charcutería, para después dar paso a la subasta, en la que se contó con el maestro Felipe Covarrubias como martillero.

 

Carlos Damasco, Alexa Avelar y Carlos Millán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026
Yuri Ceballos y Eduardo Monraz. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Arte en juego es una colección de 38 obras de 35 artistas plásticos jaliscienses, que en colaboración con Humming Spirit, Interartis y Art Park conviven para enaltecer y apreciar el talento jalisciense.

Alejandro Dorantes y Evaluz Zárate, Mariela Castro y Carlos González. GENTE BIEN JALISCO / “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo
Iván Torres y Nalledtka Vega. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

La subasta se realizó con la presencia de coleccionistas conocedores de arte y artistas como Adnan Galva, Antonio Guzmán, Carlos Torres, Daniel Fontanini, David Becerra, Juan Carlos Macias, Juan Salmon, Luke Ramsey, Maltaraña, entre muchos otros.

Yamir Ali Yedet y María Orozco. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached
Felipe Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo

Evento: “Arte en juego” subasta de arte contemporáneo.

Lugar: Art Park.

Fecha: 19 de marzo de 2026.

Invitados: 40.

Patrocinadores: Corporativo Brayco y Art Park.

Art Park

Boulevard del Rodeo 166, Zapopan, Jalisco.

Instagram: @artparkcity, @hummingspirit, @interartis

JG

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