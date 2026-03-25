Arte en Juego: Subasta de arte contemporáneo

Arte en juego es una subasta de arte contemporáneo que se llevó a cabo en el exclusivo bosque urbano Art Park, bajo la organización por Mariella José Castro y la curaduría de María Orozco.Los equipos de Corporativo Brayco, Art Park, Interartis, Humming Spirit y Cabezas Cuadradas así como Mariella José Castro y María Orozco dieron la bienvenida a los asistentes, quienes disfrutaron de un coctel al lado de los artistas plásticos en el que degustaron vino tinto y charcutería, para después dar paso a la subasta, en la que se contó con el maestro Felipe Covarrubias como martillero. Arte en juego es una colección de 38 obras de 35 artistas plásticos jaliscienses, que en colaboración con Humming Spirit, Interartis y Art Park conviven para enaltecer y apreciar el talento jalisciense.La subasta se realizó con la presencia de coleccionistas conocedores de arte y artistas como Adnan Galva, Antonio Guzmán, Carlos Torres, Daniel Fontanini, David Becerra, Juan Carlos Macias, Juan Salmon, Luke Ramsey, Maltaraña, entre muchos otros.JG